Golfistas portugueses afastados do Open da África do Sul

Os três jogadores portugueses presentes no Open da África do Sul, prova do circuito europeu de golfe, foram esta sexta-feira afastados, ao falharem o 'cut' após a segunda volta.

Pedro Figueiredo, que no final do primeiro dia era o português melhor classificado, ao situar-se na 47.ª posição, com 68 pancadas, cumpriu hoje o percurso em 71 (par do campo), baixando para 77.º, com 139 pancadas, a uma de se manter em prova.

Também a uma pancada de seguir em frente, ficou Ricardo Santos, que na quinta-feira tinha somado 70 pancadas, tendo esta sexta-feira cumprido a volta em 69 e terminado empatado com Pedro Figueiredo.

Mais distante, ficou Stephen Ferreira, que terminou a prova no 145.º posto, com 143 pancadas.

O torneio é liderado pelo finlandês Tapio Pulkkanen, que segue com 131 pancadas, 11 abaixo do par do campo.