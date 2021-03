Golfistas portugueses com dia difícil no Qatar Masters

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo viveram este sábado mais uma jornada difícil no Qatar Masters, que está a decorrer no Education City Golf, fustigado por ventos fortes que têm comprometido as exibições dos 72 jogadores.

Entre os dois representantes nacionais, Ricardo Santos foi quem melhor lidou com as condições atmosféricas adversas, ao completar a terceira ronda do torneio pontuável para o European Tour com 74 pancadas, três acima do Par 71, graças a dois 'birdies' (buracos 4 e 11), três 'bogeys' (5, 7 e 17) e um 'duplo bogey' (18).

Depois de ter jogado no Par as duas primeiras voltas, que determinaram a qualificação de 72 golfistas dos 143 que iniciaram a prova para os derradeiros 36 buracos, o algarvio contabiliza 216 pancadas (+3) e integra o grupo de nove jogadores que partilham a 47.ª posição do 'leaderboard'.

"Foi um dia muito difícil, e os resultados falam por si", começou por apontar o algarvio, em declarações à Lusa, numa ronda em que apenas quatro golfistas jogaram abaixo do Par, sendo que o melhor resultado foram os 68 'shots' (-3) do indiano Gaganjeet Bhullar, terceiro classificado, e do francês Antoine Rozner, quarto.

Apesar do vento norte, "uma direção diferente da verificada na sexta-feira", Ricardo Santos assegura ter jogado "bom golfe, tendo em conta as condições, num dia em que três 'shots' falhados prejudicaram uma grande volta".

Já Pedro Figueiredo, que havia encerrado a ronda inaugural no 'top 10', desceu hoje ao 56.º lugar, após entregar um terceiro cartão com dois 'birdies' (9 e 11) e sete 'bogeys' (3, 4, 5, 12, 13, 15 e 18), para um total 76 pancadas, cinco acima do Par.

Com um agregado de 217 'shots' (67+74+76), quatro acima do Par, o lisboeta, de 29 anos, está agora a 11 pancadas do líder e antigo campeão do Qatar Masters (2003), o sul-africano Darren Fichardt, com um agregado de 206 'shots' (68+68+70), sete abaixo do Par.