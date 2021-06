Golfistas portugueses com sortes distintas no arranque do Challenge de Cádiz

O golfista português Ricardo Melo Gouveia arrancou esta sexta-feira com uma exibição tranquila no Challenge de Cádiz, que está a decorrer no Iberostar Real CG Novo Sancti Petri, onde Tomás Gouveia e Miguel Bessa não foram tão bem-sucedidos.

O profissional português, membro do Challenge Tour, completou a primeira volta ao traçado espanhol com 71 pancadas, uma abaixo do Par, graças a três birdies (uma abaixo) nos buracos 11, 13 e 15 e dois bogeys no 3 e 12.

Atendendo ao desempenho consistente, Melo Gouveia integra o grupo de jogadores que partilha a 32.ª posição do leaderboard, à distância mínima do cut provisório, fixado no Par do campo e que apurará, ao final dos 36 buracos iniciais, os 60 melhores e empatados para o fim de semana.

Tomás Gouveia, irmão de Ricardo Melo Gouveia, por sua vez, entregou um primeiro cartão com 74 pancadas, duas acima, e figura no 89.º posto da classificação, ao passo que Miguel Gaspar parte para a segunda volta do 132.º lugar, após somar hoje 77 pancadas (+5).

Na liderança do torneio está o belga Kristof Ulenaers com 65 shots (-7), dois de vantagem sobre um quarteto de perseguidores.