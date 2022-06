Golfistas portugueses discretos no arranque do Czech Challenge

Os golfistas portugueses Tomás Gouveia, Pedro Lencart, João Girão e Tomás Bessa iniciaram esta quinta-feira o D+D Real Czech Challenge com exibições pouco eficazes no percurso do Golf & Spa Kunetická Hora (par 70), na República Checa.

Entre os quatro representantes nacionais, Tomás Gouveia foi quem se saiu melhor, ao completar a primeira volta com 71 pancadas, uma acima do par, graças a três 'bogeys' (uma acima) nos buracos 7, 9 e 16 e dois 'birdies' (uma abaixo) no 11 e 13.

Enquanto Tomás Gouveia partilha a 66.ª posição do 'leaderboard' com outros 19 jogadores, Pedro Lencart ocupa o 106.º posto, empatado, com 73 pancadas, resultantes de três 'bogeys' (nos buracos 1, 16 e 17), um 'duplo-bogey' (no 3) e dois 'birdies' (no 5 e 8).

Já João Girão e Tomás Bessa, a jogar no Challenge Tour com 'wild card', assim como Pedro Lencart, fizeram as mesmas 75 pancadas no arranque da prova, figurando no 133.º lugar, entre os 156 jogadores do 'field'.

D+D Real Czech Challenge é liderado, ao final da ronda inaugural, pelo dinamarquês Martin Simonsen com 64 'shots', seis abaixo do par, após um desempenho recheado com seis 'birdies' e isento de falhas.