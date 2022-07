Golfistas portugueses eliminados no Hero Open

Os golfistas portugueses Pedro Figueiredo e Ricardo Santos não conseguiram esta sexta-feira a qualificação para as últimas duas voltas do Hero Open, torneio do DP World Tour, que decorre até domingo no campo Fairmont St. Andrews, na Escócia.

Figueiredo terminou a segunda volta, empatado, no 141.º lugar da classificação, após totalizar 145 pancadas (73+72), uma acima do Par do campo, enquanto o profissional algarvio ficou na 152.ª posição, com um agregado de 148 'shots' (72+76), quatro acima.

Entre os 156 golfistas que iniciaram a prova, apenas os 70 melhores superaram o 'cut', que fixou estabelecido nas seis pancadas abaixo do traçado escocês, num segundo dia em que os resultados, no geral, voltaram a ser muito baixos.

Na liderança do torneio mantém-se o norte-americano Sean Crocker com um total de 129 pancadas (63+66), 15 abaixo do Par, e a vantagem mínima sobre o escocês Scott Jamieson (66+64).