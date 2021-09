Golfistas portugueses falham manutenção no Challenge da Alemanha

Tomás Gouveia, Tomás Bessa e Pedro Lencart, os três golfistas portugueses a disputar o torneio desta semana do Challenge Tour, falharam esta sexta-feira o apuramento para as últimas duas voltas do Challenge da Alemanha, no Wittelsbacher Golfclub.

Tomás Gouveia, depois de cumprir o Par 71 na abertura, entregou um segundo cartão com 73 pancadas, duas acima, e caiu 23 posições no 'leaderboard', ao contabilizar um agregado de 144 'shots', falhando o 'cut' pela margem mínima.

Ao contrário do irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia, membro efetivo do circuito e bicampeão esta temporada, com triunfos consecutivos no Challenge de Itália e no Made in Esbjerg Challenge, Tomás Bessa e Pedro Lecart subiram de nível na segunda volta, embora tenham ficado igualmente fora do lote dos 65 jogadores apurados para os últimos 36 buracos.

Os dois representantes nacionais partilharam o 87.º lugar da classificação, mas enquanto Bessa cumpriu hoje o Par do campo, Lencart assinou 69 pancadas, duas abaixo, para registar o mesmo total do compatriota, 146 pancadas (+4).

O checo Ondrej Lieser, por sua vez, ascendeu duas posições na tabela classificativa e assumiu a liderança da prova, com um agregado de 133 pancadas (66+67) e vantagem mínima sobre o escocês Craig Ross, o alemão Matthias Schmid e o austríaco Lukas Nemecz, todos no terceiro posto.