Golfistas portugueses falham o 'cut' na República Checa

Os golfistas portugueses Ricardo Melo Gouveia e Miguel Gaspar falharam esta sexta-feira o 'cut' do Golf Challenge, torneio pontuável para o Challenge Tour, que está a decorrer no traçado Par 71 do Kaskáda Golf Resort, em Brno.

Melo Gouveia, que havia iniciado a sua participação com uma abaixo do Par, com 70 pancadas, esta sexta feira entregou um segundo cartão com 72 'shots', uma acima, após registar seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 2, 9, 10, 15 e 16, quatro 'bogeys' (uma acima) no 3, 7, 13 e 14 e um 'duplo-bogey' (duas acima) no 5.

Com um agregado de 142 pancadas, Par do campo, o profissional natural de Lisboa, 29.º colocado no 'ranking' do Challenge Tour, falhou o 'cut' por dois 'shots' e despediu-se do torneio checo na 74.ª posição.

Miguel Gaspar, o segundo português a disputar o evento, mas no caso com um 'wild card', contabilizou 155 pancadas (80+75), 13 acima do Par, e ficou no 150.º lugar do 'leaderboard', liderado à partida para a terceira volta pelo alemão Marcel Schneider, com 130 'shots' (65+65).