Golfistas Santos e Figueiredo ficam pelo caminho na Irlanda do Norte

Os golfistas portugueses Ricardo Santos e Pedro Figueiredo falharam esta sexta-feira o 'cut' do ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf Management, que decorre até domingo no Galgorm Castle GC e no Massereene GC, na Irlanda do Norte.

O profissional algarvio melhorou esta sexta-feira o seu desempenho em quatro pancadas, ao juntar ao 73 inaugural um segundo score de 69 shots, uma abaixo do Par do traçado do Massereene GC, mas não foi o suficiente para garantir o apuramento para os últimos 36 buracos.

Ricardo Santos, de 38 anos, apontou três 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 12, 13 e 16 e dois 'bogeys' (2 e 18) e acabou no grupo dos 84.ºs colocados, todos com um agregado de 142 pancadas, duas acima do cut que apurou os 68 primeiros para as últimas duas rondas.

"O 'putt' hoje foi horrível. Da forma como joguei podia ter feito seis abaixo fácil, mas estive péssimo no 'putt'. A 'patar' normal estaria muito bem colocado, mas acabei por falhar o 'cut' no 'green'", confessou o jogador natural de Faro, em declarações à Lusa.

Assim como Santos, Pedro Figueiredo também ficou na 84.ª posição, empatado, ao entregar um segundo cartão com 72 pancadas, após registar um 'birdie' no buraco 3 e três 'bogeys' no 6, 11 e 18.

"Não bati mal na bola, mas não estive bem nos 'greens'. Falhei dois 'putts' pequenos e não consegui concretizar as oportunidades para 'birdie'", resumiu o profissional de Azeitão, que havia iniciado a sua participação no torneio irlandês no Par do Galgorm Castle GC.

Uma vez eliminados no ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf Management, liderado ao final da segunda volta pelo neozelandês Daniel Hillier, com um agregado de 129 pancadas (67+62), os dois portugueses voltam ao European Tour para disputar o Hero Open, entre 05 e 08 de agosto, na Escócia.