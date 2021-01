Golpe de teatro com Portugal Pro Golf Tour a cancelar 2021  

Num autêntico golpe de teatro, o Portugal Pro Golf Tour (PPGT) anunciou nesta quarta-feira que cancelou toda a época de 2020/2021 e só regressará provavelmente em novembro para a temporada de 2021/2022.



«Ao contrário do que tinha dito ontem ao jornal Record, o PPGT decidiu hoje cancelar os nove torneios que iríamos ainda organizar em 2021, com início previsto já no dia 17, em Lagos», disse José Correia, o promotor português deste circuito satélite internacional.



O ex-presidente da PGA de Portugal contactou diretamente a Tee Times Golf para admitir que, afinal, dera informações incorretas 24 horas antes em exclusivo para o jornal Record, mas acrescentou que o «volte face foi inesperado, mas prendeu-se com questões logísticas ligadas às dificuldades levantadas pelas autoridades portuguesas e britânicas e também por imperativos morais, devido ao súbito alastramento da pandemia nos últimos dias».



Embora o PPGT seja um circuito internacional e receba atletas de dezenas de países, a esmagadora maioria é britânica e portuguesa e a sua viabilidade financeira depende quase totalmente destes mercados.



Ora neste mesmo dia 6 de janeiro, o parlamento inglês, após um longo debate, aprovou um terceiro confinamento a partir já da próxima segunda-feira, com medidas mais restritivas, algumas das quais irão prolongar-se até março, enquanto a Assembleia da República de Portugal sancionou hoje o prolongamento do estado de emergência até ao próximo dia 15.



O recorde nacional negativo de 10.027 novos casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas anunciado hoje, ao qual acrescentam-se mais 91 óbitos, o quarto dia mais letal de sempre, ajudou a tomar a medida que nem José Correia nem o seu sócio inglês, Gary Harris, desejavam.



«Hoje conversei com o Gary para tomarmos uma decisão final. A ideia seria, como ontem informei, irmos para a frente com o circuito, mas as últimas notícias, associadas ao facto de os nossos contactos mais recentes com as autoridades dos dois países não terem sido muito favoráveis, levaram-nos a cancelar tudo. As restrições a voos do Reino Unido para Portugal vão manter-se. Apenas portugueses e residentes em Portugal poderão fazer a viagem para Portugal e não nos deram grande abertura para atletas profissionais constituírem uma exceção», explicou José Correia.



«Por outro lado, há aqui uma questão moral. Os últimos números da pandemia são avassaladores nos dois países. Há um conflito entre desejarmos dar trabalho a quem necessita num momento de crise económica, designadamente os jogadores e os campos de golfe, e a vontade de não contribuirmos para o agravamento da pandemia. A questão sanitária pareceu-nos hoje mais importante, até como salvaguarda dos jogadores, elementos da organização e colaboradores dos campos onde iriamos realizar os torneios», frisou o também membro da Direção da Federação Portuguesa de Golfe.



O desaparecimento do PPGT de 2020/2021 cria um vazio competitivo para os principais jogadores profissionais portugueses.



Como a Tee Times Golf referiu ontem em exclusivo para Record, a nível internacional o European Tour (a primeira divisão europeia) só começa a 21 de janeiro com o Abu Dhabi HSBC Championship, onde é previsível que nenhum português entre por ter a categoria máxima da Série Rolex.



O Challenge Tour (a segunda divisão europeia) inicia-se ainda mais tarde, a 11 de fevereiro, na África do Sul.



O Pro Golf Tour (uma das terceiras divisões europeias) anunciou que só terá o seu primeiro torneio em abril, no Egito. Do Alps Tour Golf (outra das terceiras divisões europeias) ainda não se sabe nada oficialmente, mas é um circuito que só costuma arrancar a meio de fevereiro, no Egito.



Fica-se agora a aguardar por uma reação da Federação Portuguesa de Golfe. O Portugal Masters, do European Tour, está previsto para a data de 29 de abril a 2 de maio e, face a esta nova situação, poderá ser o primeiro torneio para profissionais em Portugal em 2021, o que, a acontecer, não seria positivo.



A FPG manifestou em setembro de 2020 a vontade de estudar a criação de um circuito nacional que una os profissionais portugueses aos melhores amadores.



No atual contexto, o primeiro trimestre de 2021 poderá ser uma altura ideal para encetar esse projeto mas é preciso aguardar para ver se, com a subida de infetados em Portugal, a FPG não optará por suspender o seu calendário competitivo, como aconteceu nas primeira e segundas vagas da COVID-19.



Para já, a federação não anunciou nada nesse sentido e mantém os seguintes torneios para o arranque da época para praticantes amadores:



1.º Torneio Drive Challenge Norte (de sub-10 a sub-18), a 9 de janeiro, na Quinta da Barca; Liga Nacional de Pitch & Putt – Zona A (todos os escalões etários), a 10 de janeiro, na Quinta da Barca; 1.º Torneio Drive Challenge Centro (de sub-10 a sub-18), a 10 de janeiro, no Montebelo Golfe; 1.º Torneio Drive Challenge Sul (de sub-10 a sub-18), a 10 de janeiro, no Palmares Ocean Living & Golf.



Por: Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) para Record