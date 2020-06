Grupo Dom Pedro prefere Portugal Masters em setembro

O Grupo Dom Pedro, proprietário do Victoria Golf Course, preferiria que o Portugal Masters se disputasse este ano em setembro, como sucedeu em 2018, e não em outubro, na sua data habitual.

No caso de essa situação verificar-se, a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) garante que não haverá coincidência de datas com o Open de Portugal, marcado para esse mesmo mês.

O European Tour anunciou no passado dia 28 de maio que a primeira divisão do circuito profissional europeu irá recomeçar em Inglaterra a 22 de julho e divulgou um calendário de provas retificativo para 2020.

Esse calendário é composto por seis torneios britânicos entre 22 de julho e 30 de agosto, e contempla ainda quatro torneios da Série Rolex, os mais importantes deste circuito.

Todos os restantes torneios do European Tour previstos no calendário de agosto a dezembro estão ainda em fase de negociação de data, entre os quais o Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português e o único inserido no European Tour.

Inicialmente agendada de 22 a 25 de outubro, a 14.ª edição do Portugal Masters é ainda uma incógnita.

O Turismo de Portugal e o European Tour têm estado em conversações e reuniram-se há pouco tempo, mas nada está decidido.

Cabe ao Turismo de Portugal financiar o total de prémios monetários que, no ano passado, ascendeu a 1,5 milhões de euros, mas esse patrocínio ainda não está garantido, embora deseje-se que seja possível financiar de novo uma prova que tem um impacto mediático internacional de quase 60 milhões de euros por ano e que, em situação normal (e não de pandemia) tem proporcionado um impacto económico direto de sete milhões de euros na economia do Algarve.

Quando a decisão de se realizar o torneio for tomada, se for positiva, será ainda preciso definir se poderá haver bilheteira ou se terá de ser organizado à porta fechada. Há ainda que determinar a data.

Neste momento está tudo em aberto e tanto poderá decorrer em setembro, como em outubro ou novembro. Nem o Turismo de Portugal nem o European Tour desejaram alargar-se neste momento sobre o assunto.

O Grupo Dom Pedro, anfitrião da prova no Victoria Golf Course, não tem dúvidas de que seria preferível antecipar o torneio para setembro.

«A capacidade de decisão do Grupo Dom Pedro em relação ao Portugal Masters é limitada, porque trata-se de um torneio que depende mais dos interesses do Turismo de Portugal e do calendário do European Tour» começou por dizer à Tee Times Golf, em exclusivo para Record, Piero dal Fabbro, o CEO da Dom Pedro SA.

«Não nos foi dita especificamente uma data para a realização do torneio, mas foi-nos pedida uma opinião sobre a realização em setembro, outubro ou novembro. Para nós seria preferível em setembro porque os dias são mais longos, sendo possível ter mais jogadores em campo. O bom tempo também é mais garantido e a experiência de 2018, de realizar a prova em setembro, resultou num sucesso para todas as partes. Por outro lado, o campo está em condições completamente diferentes em setembro, outubro ou novembro. Em setembro está mais bonito, provavelmente em melhores condições e julgo que também proporcionará melhores imagens televisivas para todo o Mundo», acrescentou o empresário.

No caso do Portugal Masters ser antecipado para setembro, terá de haver cuidado com o Open de Portugal, o único torneio português do Challenge Tour (a segunda divisão do golfe profissional europeu), agendado de 17 a 20 de setembro, no Royal Óbidos Spa & Golf Resort.

«Há realmente essa hipótese de o Portugal Masters poder realizar-se em setembro, mas se isso acontecer não haverá sobreposição de datas com o Open de Portugal. Temos conversado com o European Tour e isso está assegurado, sendo que, a data do Open de Portugal é para se manter porque é quando temos disponibilidade do campo no Royal Óbidos», garantiu-nos Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG.

Numa situação normal, o calendário de provas portuguesas nas duas principais divisões do golfe europeu está bastante bem pensado e distribuído, tendo em conta os interesses do setor do turismo no nosso país.

Originalmente, deveria ter havido em 2020 o GolfSixes Cascais em 9 e 10 de maio, no Oitavos Dunes, na Quinta da Marinha, em Cascais; o Open de Portugal em setembro em Óbidos e o Portugal Masters em outubro no Algarve.

Três regiões distintas com créditos firmados internacionalmente enquanto destinos turísticos de golfe, em três meses diferentes.

No entanto, no atual contexto de pandemia COVID-19 poderá ser conveniente a concentração num mesmo mês – e sobretudo em setembro – dos dois eventos que nos restam, dado que o GolfSixes Cascais foi cancelado em 2020 e só regressará em 2021.

Os gestores dos campos de golfe, sobretudo no Algarve, costumam dizer que é em outubro e novembro que se enchem de turistas estrangeiros.

Mostrar televisivamente ao Mundo os dois torneios portugueses em setembro, num ambiente seguro e saudável, poderá funcionar como um fator extra de persuasão aos turistas golfistas estrangeiros de que Portugal está "Clean & Safe" (como o selo de qualidade concebido pelo Turismo de Portugal), e ajudar a encher os campos em outubro e novembro.

Só o Portugal Masters atinge um mercado televisivo potencial de mais de 200 milhões de lares e estima-se que este ano as audiências possam ser superiores ao habitual.

Mesmo o Open de Portugal, como frisa Miguel Franco de Sousa, que normalmente «tem um valor de cariz sobretudo desportivo, irá revestir-se este ano de uma importância maior enquanto veículo de promoção turística do campo, da região e do país».

Piero dal Fabbro concorda, em teoria, com esta estratégia, mas, na prática, é mais cauteloso.

«Este ano é uma grande incógnita. Basta dizer que, neste momento, dos cinco campos que temos em Vilamoura só há um aberto neste momento, o Old Course. É impossível saber o que poderá vir a passar-se em outubro e novembro, até porque irá depender muito das companhias aéreas que estiverem a operar no Algarve», sublinhou o CEO da Dom Pedro SA.

Hugo Ribeiro / Tee Times Golf (teetimes.pt) em exclusivo para Record