Heróis do Europeu decidiram título de sub-24 no 5.º Torneio do Drive Tour

Dois dos jogadores portugueses que integraram a seleção nacional amadora, que no passado mês de julho assegurou a subida à primeira divisão do Campeonato da Europa por equipas masculinas, decidiram entre si, neste Sábado, o título de sub-24 do 5.º Torneio do Drive Tour.No Estela Golf, na Póvoa de Varzim, Hugo Camelo venceu esse escalão etário com um triunfo inequívoco sobre João Miguel Pereira, como pode verificar-se pela vantagem de 8 pancadas: 4 acima do Par para o jogador do Club de Golf de Miramar e 12 acima do Par para o atleta do Clube de Campo da Aroeira.O Drive Tour é o principal circuito juvenil português e, à exceção deste escalão de sub-24, atribui no final da temporada os estatutos de campeões nacionais, femininos e masculinos, nas fiaxas etárias de sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. A presença de atletas das seleções nacionais amadoras valoriza o circuito e motiva os mais jovens.No Estela Golf a competição estendeu-se por três dias. Em sub-12 e sub-14 a prova foi disputada em duas voltas, enquanto nos três escalões etários mais velhos foram decididos em três voltas. É importante isso acontecer de vez em quando, porque prepara melhor os jogadores para os torneios que contam para o ranking mundial amador, uma vez que esses devem ter um mínimo de 54 buracos.Como tem vindo a ser habitual esta época, Miramar dominou este 5.º Torneio do Drive Tour e venceu 6 dos 9 títulos em disputa nas classificações gross. Os outros três troféus foram atribuídos a jogadores da Associação de Golfe da Quinta do Lago, do Quinta do Peru Golf & Country Club e do Oporto Golf Club.Merecem destaque os três jogadores que conseguiram completar uma volta abaixo do Par: Hugo Camelo na 1.ª volta (-1) de sub-24, António Mendes na 2.ª volta (-3) de sub-18 e António Teixeira e Costa na 1.ª volta (-2) de sub-18.A competitividade foi outro dos aspetos a salientar neste final de semana. É certo que nos sub-24 Hugo Camelo esteve à vontade, mas houve dois títulos decididos em play-off e ainda quatro provas em que a vitória foi atribuída por uma vantagem máxima de 3 pancadas.1.ª Maria Francisca Santos (Miramar), 188 (92+96), +442.ª Phebe Pickett (Royal Óbidos), 191 (88+103), +471.º Santiago Dias (Miramar), 151 (77+74), +72.º Gaspard Maes (Miramar), 158 (79+79), +141.ª Amélia Gabin (Quinta do Lago), 161 (86+75), +172.ª Francisca Salgado (Vale de Janelas), 169 (84+85), +251.º Guilherme Grabner Moreira (Oporto), 159 (84+75), +152.º Francisco Reis (Orizonte), 161 (84+77), +173.º (com o mesmo resultado do 2.º) Martim Pinto Johansen (Vilamoura), 161 (80+81), +171.ª Rafaela Pinto (Quinta do Peru), 266 (86+88+92), +502.ª Carolina Gaspar (Belas), 266 (93+88+85), +50O título foi decidido no 1.º buraco de play-off no buraco 18.1.º Diogo Pinto Rocha (Miramar), 231 (79+80+72), +152.º Gabriela Sardo (Oporto), 232 (73+78+81), +161.ª Ana da Costa Rodrigues (Miramar), 223 (74+73+76), +72.ª Francisca Rocha (Oporto), 226 (75+70+81), +101.º Miguel Silveira (Miramar), 225 (75+74+76), +92.º António Mendes (JuveGolfe), 225 (78+69+78), +9O título foi decidido no 1.º buraco de play-off no buraco 1.1.º Hugo Camelo (Miramar), 220 (71+75+74), +42.º João Miguel Pereira (Aroeira), 228 (73+79+76), +12A próxima prova do Drive Tour realiza-se na Quinta do Vale, em Castro Marim, nos dias 14 e 15 de outubro.O Campeonato Nacional de Jovens tem a Grande Final Nacional nos dias 4 e 5 de novembro, no Montado, em Palmela.