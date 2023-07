Histórico António Dantas vence Pro-Am KIA

O histórico profissional António Dantas venceu, neste domingo, o Pro-Am que encerrou a programação oficial do Campeonato Nacional Absoluto KIA, uma organização da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), no Quinta do Peru Golf & Country Club, em Sesimbra.

António Dantas, de 77 anos, é um dos mais antigos profissionais de golfe portugueses. Tem sido, há décadas, a alma e uma das maiores figuras do golfe na Quinta do Peru. Liderou a equipa da Loft 19 que integrou ainda os amadores Esmeraldina Afonso, José Gonçalves e Pedro Oliveira.

A loft 19, com um handicap de 16, somou 101 pontos, num torneio disputado no sistema de 'fourball stableford net'. Houve apenas um buraco corrido a Par. De resto, foram 14 birdies e 3 eagles!

'Fourball stableford net' significa, como explicou o press officer da FPG, Rodrigo Cordoeiro, que "todos os jogadores saíram do tee, depois era escolhida a melhor bola, jogando os quatro membros da equipa do mesmo local. Todas as pancadas seguintes, até se finalizarem os buracos, foram realizadas com a bola de jogo de cada jogador, escolhendo-se no final de cada buraco os dois melhores resultados de cada conjunto".

Um triunfo averbado com 5 pontos de vantagem sobre a Audio Team, que totalizou 96, um resultado bom para um handicap coletivo de 7. Este conjunto alinhou com o profissional João Maria Pontes e os amadores João Peralta, Libânio Mendes e Jorge Nuno Alves.

A equipa Jerónimos ocupou o 3.º lugar com 95 pontos, ostentando um handicap de 9. Foi encabeçada pelo profissional João Ramos, que teve como parceiros Guilherme e Nuno Jerónimo e Tiago Carmo.

Todos os amadores que integraram as equipas do top-3 são do clube da Quinta do Peru.

As saídas procederam-se em 'shot gun' (ou seja, em simultâneo), com um total de 15 equipas de quatro jogadores.

Os recém consagrados campeão e vice-campeão nacionais, Ricardo Santos e Tomás Santos Silva, estiveram presentes.

Ricardo Santos, de Vilamoura, integrou a equipa da KIA-1, com Francisco Geraldes (Oitavos), Bernardo Gonçalves (ACP Golfe) e João Batista (Oitavos). Foi 10.ª, com 92 pontos.

Tomás Santos Silva, do Estoril, fez parte do quarteto da KIA-4, com Nuno Pinto Coelho (ACP Golfe), Rui Portela (Belas) e Augusto Andrade (Engenheiros), que foi 7.ª com 93 pontos.

António Dantas sucedeu a Tiago Cruz na lista de vencedores do Pro-Am do Campeonato Nacional Absoluto. Cruz vencera no ano passado no Clube de Campo da Aroeira.

Um triunfo muito celebrado porque António Dantas é uma instituição viva na Quinta do Peru e não só. Com uma fisionomia e uma simpatia a fazer lembrar um Arnold Palmer à portuguesa, ensinou gerações consecutivas de golfistas em Azeitão.

É também o patriarca de uma autêntica dinastia na modalidade. Há alguns anos que a sua filha Cláudia Dantas, igualmente profissional, sucedeu-o na liderança da escola de golfe da Quinta do Peru. A sua neta, Sofia Câmara, foi uma das melhores amadoras portuguesas da sua geração e integra atualmente os quadros técnicos da FPG, para além de estar a tornar-se numa árbitra de nível internacional. Até mesmo um dos seus genros, José Correia, casado com outra das suas filhas, Isabel, foi presidente da PGA de Portugal.

António Dantas assina, ainda hoje, vídeos de ensino da modalidade; O seu clube de sempre tem uma taça com o seu nome e é o autor de um livro onde narra algumas das muitas histórias que viveu ao longo de uma carreira dedicada ao golfe.