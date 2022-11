Hugo Camelo é o único com dois títulos em 2022

Hugo Camelo retirou todas as dúvidas sobre quem foi o melhor jogador amador português de 2022, entre aqueles que competem regularmente em Portugal, dado que, craques como Daniel da Costa Rodrigues e Pedro Cruz andam a dar cartas no circuito universitário norte-americano.O jogador de 19 anos terminou a temporada de 2022 como o único que conquistou dois títulos do que poderemos considerar informalmente o circuito amador português de alto rendimento.Num ano em que foi o único amador a ser convocado pela FPG para o Portugal Masters do DP World Tour, o Open de Portugal at Royal Óbidos do Challenge Tour (onde passou o cut), o Campeonato Internacional Amador de Portugal da EGA (Associação Europeia de Golfe) e para os Campeonatos da Europa e do Mundo de amadores, deu-se ainda ao luxo de somar dois títulos individuais.Em junho, no Boavista Golf & Spa, em Lagos, foi o primeiro amador do 3.º Torneio do Circuito da FPG, mas o melhor estava ainda a vir pois, agora mesmo, no 5.º e último Torneio do Circuito FPG, voltou a cotar-se não só como o n.º1 amador, como até brilhou ao mais alto nível, ao igualar o melhor resultado da prova de profissionais.É isso mesmo, Hugo Camelo totalizou 137 pancadas, 7 abaixo do Par do Quinta do Peru Golf & Country Club, em Sesimbra, as mesmas -7 do profissional Vítor Lopes. Não é para qualquer um. A diferença é que o amador do Club de Golf de Miramar somou voltas de 68 e 69, enquanto o profissional do Clube de Golfe de Vilamoura adicionou rondas de 71 e 66.Se estivéssemos num torneio do DP World Tour, Challenge Tour, Alps Tour, Pro Golf Tour e muitos outros daqueles circuitos onde estes jovens sonham um dia jogar, haveria um ‘play-off’ para apurar o grande campeão. Mas em Portugal, a nível interno, só existe classificação geral no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai. No Circuito da FPG o regulamento dita três torneios estanques dentro de cada competição: profissionais (ambos os géneros), feminino amador e masculino amador.Questionado porsobre se preferiria ter estado em competição direta com todos os participantes e ter decidido tudo num ‘play-off’ com Vítor Lopes, a sua resposta foi positiva, mas também compreende a situação atual: "Sim gostaria (de um ‘play-off’), mas também se percebe que não haja, pois não existe uma classificação absoluta como no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai".Assim sendo, estando apenas a lutar com os seus companheiros e rivais amadores, obteve um triunfo por três pancadas sobre o recém-coroado campeão nacional de sub-18, João Pereira (73+67). Houve um total de 55 participantes no torneio amador masculino. "Senti-me bem. Estava confiante no trabalho que tenho vindo a fazer. Acho que consegui melhorar em todas as partes do meu jogo em relação ao meu último torneio (Portugal Masters), mas foi no ‘putt’ e no ‘tee shot’ que notei melhor evolução’, disse Hugo Camelo aÉ impressionante o paralelismo com Vítor Lopes, o vencedor na classificação de profissionais. Tal como o algarvio, o amarantino tinha jogado antes no Portugal Masters e tal como ele tinha saído desiludido de Vilamoura, onde se estreou em torneios do DP World Tour com um 117.º lugar (+10). Ambos tiveram uma reação fantástica para saírem vencedores na Quinta do Peru.Em termos de Ranking Nacional BPI (a hierarquia da FPG para amadores), as vitórias no Boavista e na Quinta do Peru atribuíram os mesmos 300 pontos, mas a satisfação deverá ter sido bem diferente. Em Lagos, onde, curiosamente, também foi Vítor Lopes a vencer a prova de profissionais, Hugo Camelo ficou a 7 pancadas desse melhor profissional. Agora, em Azeitão, obteve exatamente o mesmo resultado de Vítor Lopes. "Queria muito jogar bem neste torneio e também tinha o objetivo fazer duas voltas abaixo das 70. Ficar empatado com o Vítor foi a cereja no topo do bolo", disse, com visível satisfação.Durante grande parte do ano ocupou a primeira posição do Ranking Nacional BPI. Agora já tem a certeza de que será ele o n.º1 de 2022. Para além dos dois títulos amadores no Circuito FPG, registou mais cinco top-4, incluindo boas classificações nos dois Majors amadores: o 2.º lugar na classificação amadora do Campeonato Nacional Absoluto Hyundai e as meias-finais na Taça da FPG/BPI. Hugo Camelo (Miramar) termina 2022 com 3.664,5 pontos e foi perseguido nesta tabela por Vasco Alves (Oporto) com 2.456 e João Pereira (Aroeira) com 2.344.Quando saiu do Portugal Masters, Hugo Camelo dissera-nos que era um objetivo que tinha estabelecido para 2022 – o de ser o líder do Ranking Nacional BPI. Agora limitou-se a acrescentar que "ser o n.º 1 é, sem dúvida, um bom indicador".Com a conclusão do Circuito FPG, fecharam-se também as contas do ranking específico deste circuito. Não sendo uma hierarquia desportivamente relevante – porque importante é mesmo o Ranking Nacional BPI –, não deixa de merecer a devida informação. O top-3 do chamado ranking ouro (‘gross’) ficou organizado do seguinte modo: 1.º João Miguel Pereira (Aroeira), 2.025 pontos; 2.º Miguel Cardoso (Oporto), 1.848,8; 3.º Hugo Camelo (Miramar), 1.825.Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, Pedro Cruz;Taça da FPG/BPI, Diogo Rocha;Amarante Golf Open, Daniel da Costa Rodrigues;Open Xiragolfe, Filipe Salazar de Sousa;1.º Torneio Circuito FPG-Montado, Pedro Clare Neves;2.º Torneio Circuito FPG-Oporto, Vasco Alves;3.º Torneio Circuito FPG-Boavista, Hugo Camelo;4.º Torneio Circuito FPG-Ribagolfe Oaks, Miguel Silveira;5.º Torneio Circuito FPG-Quinta do Peru, Hugo Camelo;Taça Kendall-Oporto, Ricardo Garcia;Lisbon Cup, Alkinoos Flippes;Taça R.S. Yatman-Miramar, Duarte Gonçalves;Taça Mendes d’Almeida-Vidago, Miguel Cardoso.