Hugo Camelo Ferreira integra top-10 de elite no Internacional

Hugo Camelo Ferreira meteu-se no top-10 no dia inaugural do 92.º Campeonato Internacional Amador de Portugal masculino, que hoje (quarta-feira) arrancou no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, entre 120 de alguns dos melhores jogadores amadores da Europa, representando 23 países.Com uma primeira volta em 70 pancadas, 2 abaixo do Par, o jogador da seleção nacional amadora da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) integra um extenso grupo de dez jogadores que partilham a 10.ª posição.Há um ano, Hugo Camelo Ferreira não passou o cut, com voltas de 78, 76 e 71, pelo que a volta de hoje já superou qualquer uma das de 2021, indo ao desejo do selecionador nacional, Nelson Ribeiro: "O objetivo consiste sempre em os jogadores melhorarem a sua própria marca relativamente aos anos anteriores. É sempre o jogador contra ele mesmo".O Campeonato Internacional Amador de Portugal abre tradicionalmente o calendário competitivo masculino da EGA (Associação Europeia de Golfe) e, por isso, costuma atrair alguns dos melhores valores do golfe amador europeu.Mesmo assim, Portugal tem conseguido dar cartas e recentemente foram coroados no Montado Vítor Lopes em 2018 e Daniel da Costa Rodrigues em 2019, com Pedro Lencart a sagrar-se vice-campeão em 2020.Lopes e Lencart passaram, entretanto, a profissionais e "Dani" radicou-se no Texas onde estuda e compete no circuito universitário. Aliás, o mesmo sucede com Pedro Silva, igualmente a jogar e estudar nos Estados Unidos, ele que foi o melhor português em 2021, com um positivo 20.º lugar (-3).É, pois, uma seleção algo renovada que apresenta-se esta semana no Montado. "O critério de seleção dos jogadores portugueses no internacional de Portugal consiste numa proposta do treinador da seleção nacional, validada pela Comissão de Campeonatos e Alto Rendimento da FPG", elucidou Nelson Ribeiro.O treinador nacional admite que, em fevereiro, é possível que a equipa não esteja na sua máxima força: "Os jogadores estão a ter os primeiros contactos internacionais, depois de um longo período preparatório. É provável que os jogadores ainda não estejam totalmente preparados para competir, porque estão numa fase de transição do treino para o jogo", acrescentou.No entanto, a ambição mantém-se e Hugo Camelo Ferreira mostrou isso mesmo neste primeiro dia, sobretudo com 2 eagles em buracos de Par-5 (nos buracos 15 e 17).Para já, é o único português dentro do cut provisório, fixado no top-40 após disputadas as três primeiras voltas, mas ainda falta muito jogo pela frente e há outros portugueses bem posicionados.A apenas 1 pancada do cut provisório está João Pereira, empatado em 46.º, com 74 (+2), ele que no ano passado passou ao último dia de prova e terminou em 46.º (+10).Somente a 2 pancadas do cut provisório há outros três jogadores nacionais – Pedro Clare Neves, Lucas Lopes Azinheiro e Alberto Costa Marques –, no 61.º posto (empatados), com 75 (+3).O Campeonato Internacional Amador de Portugal proporcionou um bom nível de jogo nesta primeira volta, com 23 jogadores a baterem o Par-72 do campo.O líder é o inglês Frank Kennedy, que brilhou com um resultado de 65 pancadas, 7 abaixo do Par, assinando 6 birdies e 1 eagle (no 17). Foi uma pena ter terminado com 1 bogey no 18, porque foi a única mancha no seu cartão.Frank Kernnedy é uma das estrelas do torneio, tendo sido no ano passado 5.º classificado no R&A Boys Amateur Champiopnship e 7.º no English Championship de sub-18.A apenas 2 pancadas de distância estão dois jogadores empatados com 67 (-5): o neerlandês Kiet Van Der Weele e o alemão Finn Koelle.Kiet Van Der Weele está no top-100 do ranking mundial amador (92.º) e hoje converteu 9 birdies no Montado. Foi ele o vencedor da classificação individual no último Europeu de Clubes (masculino) em Troia, pelo que já não é uma surpresa vê-lo ao mais alto nível.Finn Koelle é menos conhecido, mas, mesmo assim, no ano passado, venceu um torneio de juniores na Alemanha e fez outro top-5 no Doral Junior em Miami.Note-se que, devido ao nevoeiro matinal, sobretudo nos buracos 11 e 12, onde chegou a estar cerrado, foi necessário interromper a competição às 8h21 durante quase uma hora e isso atrasou também as saídas vespertinas.Contudo, graças ao enorme esforço da equipa de arbitragem e da direção do torneio, foi possível quase concluir a primeira volta, faltando apenas um grupo, que irá jogar amanhã o buraco 18 a partir das 8h30.Isso não afetará a segunda volta que iniciar-se-á como previsto às 7h45, de dois buracos em simultâneo, se o nevoeiro o permitir, claro.1.º Frank Kennedy (Inglaterra), 65 (-7).2.º Kiet Van Der Weele (Países Baixos), 67 (-5).2.º Finn Koelle (Alemanha), 67 (-5).Portugueses10.º (empatado) Hugo Camelo Ferreira, 70 (-2).46.º (empatado) João Pereira, 74 (+2).61.º (empatado) Pedro Clare Neves, 75 (+3).61.º (empatado) Lucas Lopes Azinheiro, 75 (+3).61.º (empatado) Alberto Costa Marques, 75 (+3).74.º (empatado) Tomás Afonso Araújo, 76 (+4).74.º (empatado) João Teixeira e Costa, 76 (+4).74.º (empatado) Filipe Salazar de Sousa, 76 (+4).84.º (empatado) Guilherme Oliva, 77 (+5).84.º (empatado) Tiago Abrantes, 77 (+5).94.º (empatado) Afonso da Costa Rodrigues, 78 (+6).94.º (empatado) José Miguel Franco de Sousa, 78 (+6).94.º (empatado) Ricardo Garcia, 78 (+6).94.º (empatado) Konstantin Mikirtumov, 78 (+6).106.º (empatado) Rodrigo Marques Santos, 79 (+7).111.º (empatado) Pedro Sousa Machado, 81 (+9).111.º (empatado) Ricardo Serpa, 81 (+9).115.º António Mendes, 86 (+14).116.º Gabriel Sardo, 87 (+15).