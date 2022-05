Hugo Camelo foi o melhor português em Itália

Hugo Camelo Ferreira voltou a ser o melhor português em torneios a contar para o ranking da Associação Europeia de golfe (EGA), ao alcançar um 32.º lugar no Campeonato Internacional Amador Masculino de Itália, disputado no Circolo Golf Torino La Mandria, em Turim. O título ficou em casa, conquistado pelo italiano Filipo Ponzano.O jogador do Club de Golf de Miramar já tinha sido o melhor representante da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) em fevereiro, no Campeonato Internacional Amador Masculino de Portugal, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela, onde terminou no 16.º lugar (-6).Hugo Camelo totalizou 299 pancadas, 11 acima do Par, após voltas de 74 (+2), 73 (+1), 76 (+4) e 76 (+4). Dos três atletas da seleção nacional que passaram o cut em Turim, após 54 buracos, foi o único que conseguiu subir na tabela na jornada de encerramento.Um top-35 entre 120 participantes é um resultado positivo para o jovem de 18 anos que em 2022 está a mostrar resultados consistentes.Logo em janeiro, no 1.º Torneio do Circuito FPG, no Montado, com profissionais à mistura, foi 9.º (+3). Depois, em fevereiro, veio o tal 16.º (-6) no Internacional de Portugal. Em março, no Optilink Tour Championship do Portugal Tour, com profissionais de todo o Mundo, sobretudo da Europa, foi o segundo melhor amador, no 45.º lugar (+11).Quanto aos restantes portugueses, ambos atletas do Oporto Golf Club, Vasco Alves terminou na 52.ª posição, com 303 (73+74+79+77), 15 acima do Par, enquanto Pedro Sousa Machado ficou logo a seguir, em 53.º, empatado com outros dois jogadores, com 304 (75+74+77+78), +16. Tinham partido para a última volta empatados em 42.º. Um total de 64 jogadores que passou o cut.A seleção orientada pelo treinador nacional adjunto, Hugo Pinto, contou ainda com João Miguel Pereira, que falhou o cut aos 54 buracos.O italiano Filipo Ponzano conservou a liderança nos últimos 18 buracos para conquistar o troféu, somando 284 (69+72+72+71), 4 abaixo do Par. Venceu com 3 ‘shots’ de vantagem sobre o francês Ugo Malcor (75+72+68+72), que, com 287 (-1), juntou-se ao campeão como os únicos capazes de bater o Par do campo no agregado.No 3.º lugar ficaram três italianos, todos com 290 (+2): Miguel Orzi (74+79+68+69), Mattia Comotti (74+72+71+73) e Gianmarco Manfredo (74+72+76+70).