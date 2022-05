Hugo Espírito Santo heptacampeão absoluto de Pitch & Putt

Hugo Espírito Santo revalidou o título e venceu pela sétima vez na 14.ª edição do Campeonato Nacional Absoluto de Pitch & Putt (PP), que decorreu em três voltas de 18 buracos no ‘championship course’ da especialidade no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), em Oeiras.O campeoníssimo da Quintas das Lágrimas, em Coimbra, totalizou 148 pancadas (45+52+51), 14 abaixo do Par, no cômputo dos 54 buracos regulamentares, ganhando com a vantagem mínima sobre Pedro Franco Dias, da Associação de Seniores, que somou 149 (48+50+51).Com apenas 13 anos, João Maria Ivo de Carvalho (Miramar) liderava à entrada para a última volta, após a conclusão da jornada dupla do primeiro dia de prova, mas finalizou com um 57 (+3) para terminar na 4.ª posição da geral, com as mesmas 153 (-9) de Bernardo Pinto (Cantanhede), que garantiu o 3.º lugar, através dos critérios de desempate.Espírito Santo, líder aos 18 buracos com o resultado recordista de 45 (-9), partiu para a última volta no 2.º lugar, a 1 pancada de Ivo de Carvalho, depois de este o ter ultrapassado aos 36 buracos juntando ‘scores’ de 47 e 49.Franco Dias era 3.º, a 2 ‘shots’ do 1.º, e no 3.º lugar, a somente 3 shots do topo, encontravam-se Bernardo Pinto e João Filipe Monteiro (Quinta das Lágrimas).Estava tudo em aberto, mas a jornada decisiva acabou num duelo entre Espírito Santo e Franco Dias, que começaram muito fortes e cedo se distanciaram da concorrência. O primeiro estava já com -3 com quatro buracos jogados, o segundo seguia com -2.As condições de jogo estavam mais difíceis neste último dia, com mais vento, para mais, instável, e com posições de bandeira mais exigentes. Espírito Santo acabaria por tomar as rédeas da competição alcançando uma vantagem de 4 shots com 10 buracos decorridos.Depois, Franco Dias viria a terminar em grande estilo, com 3 birdies nos últimos quatro buracos (15, 16 e 18), reduzindo para a diferença mínima.Acabaram ambos com 51 (-3), o melhor resultado do dia, também obtido por Mário Filipe e Pedro Ferreira, da Quinta das Lágrimas, que terminaram no top-10.E assim continua a epopeia de Hugo Espírito Santo no Campeonato Nacional Absoluto de Pitch & Putt. Ganhou em 2009 (primeira edição, no Porto Santo, Madeira), 2010, 2011, 2013, 2019, 2021 e 2022. Ou seja, hoje, além de se ter sagrado bicampeão, venceu pela terceira vez nos últimos quatro anos."Sinto-me obviamente feliz", disse o campeão. "Foi difícil, foi uma luta até ao último buraco, o que torna a vitória ainda saborosa. O Pedro e eu viemos sempre taco a taco, e embora eu fosse a controlar nos últimos nove buracos, acabou por ser muito cerrado", acrescentou.Pedro Franco Dias considera que o torneio decidiu-se a favor do seu rival nos buracos 5 e 6, no primeiro tendo falhado um putt de menos de meio metro, no segundo, não igualando por pouco o birdie de Espírito Santo, quando ambos estavam sensivelmente à mesma distância da bandeira."O Hugo acabou por ter sempre um certo conforto, mas, em todo o caso, houve poucos greens em que não estivéssemos os dois a jogar para birdie", salienta Franco Dias. "Mais perto ou mais longe, estávamos sempre lá. Jogámos muito bem e não estava nada fácil."António Tendeiro (51+51+52) e João Filipe Monteiro (48+51+55), ambos da Quinta das Lágrimas e com um agregado de 154 (-8), discutiram o Top-5 e foram respetivamente 5.º e 6.º classificados.A prova contou 65 jogadores à partida. Após duas voltas houve um cut para os 27 primeiros e empatados.