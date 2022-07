Inês Belchior campeã precoce e Pedro Lencart revalida com recorde nacional

Inês Belchior e Pedro Lencart não se limitaram a sagrarem-se campeões nacionais absolutos, pois fizeram igualmente questão de escrever história para o golfe português no Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, que a Federação Portuguesa de Golfe organizou esta semana no Aroeira Pines Classic, com 20 mil euros em prémios monetários.Com efeito, Inês, que só há três meses completou 15 anos e é ainda a campeã nacional de sub-14, poderá ter-se tornado na mais jovem campeã nacional absoluta de sempre, sendo seguramente uma das mais precoces. Quanto a Pedro Lencart, tem a certeza de que estabeleceu um novo recorde na prova, ao triunfar com 20 pancadas abaixo do Par."No início da prova não estava tanto à espera de ganhar. Vim para ver o que iria acontecer e achava que o segundo ou o terceiro lugar já seriam muito bons. Mas, a partir do momento em que me encontrei na frente, senti que era possível. Estou muito feliz, obviamente", disse Belchior ao Gabinete de Imprensa da FPG."O campo estava em boas condições e os putts foram entrando. Sinto que o meu jogo tem estado a evoluir, que as coisas estão a acontecer. Agora é levar o jogo lá para fora e fazer estes resultados nos circuitos internacionais", declarou Lencart.A amadora Inês Belchior, do Quinta do Peru Golf & Country Club, vinha da sua melhor prestação de sempre em eventos internacionais, pois na semana passada foi quarta classificada no Europeu de sub-16, um recorde nacional feminino nesse European Young Masters.A boa forma manteve-se na Aroeira, onde totalizou 293 pancadas, 5 acima do Par, de um campo que não acolhia este torneio desde 2013. A antiga tenista – que optou (e bem) pelo golfe – assinou cartões de 76, 68, 73 e 76 e bateu por 2 ‘shots’ Sofia Sá (74+73+76+72), a campeã nacional absoluta do ano passado, que não logrou revalidar o título.Sofia Sá também é amadora, joga pela Quinta do Lago, e é interessante verificar que a primeira profissional – Susana Ribeiro – surgiu apenas no 5.º lugar, já que a terceira classificada foi a campeã nacional amadora de 2019, Leonor Medeiros (+9), e a quarta posicionada foi a ainda campeã nacional de sub-16, Ana da Costa Rodrigues (+13).Susana Ribeiro recebeu assim o troféu de campeã nacional de profissionais pela quinta vez na sua carreira, bem como o prémio de 900 euros. A um mês de completar 32 anos, a profissional da TaylorMade – que até era a líder no final do primeiro dia – apresentou um resultado definitivo de 303 (70+82+70+81), +15.Leonor Bessa terminou no 6.º posto (+16) e apoderou-se do estatuto de vice-campeã nacional de profissionais, com um prémio de 600 euros.O torneio feminino, com 21 participantes, foi dominado pelas amadoras. É um fenómeno recorrente. Só há três edições é que o Campeonato Nacional Absoluto da FPG junta profissionais e amadores, embora a prova tenha realizado em 2022 a sua 89.ª edição. Ora, nos dois últimos anos tem sido sempre uma amadora a vencer.Mas se olharmos para o historial do Campeonato Nacional PGA, que se realizou durante 30 anos (1990-2020), sob a organização da PGA de Portugal, essa tendência já se verificava. Em 2016 Leonor Bessa obteve o melhor resultado da prova quando era ainda amadora e em 2019 Sofia Sá fez o mesmo agregado da vencedora Susana Ribeiro.O que poderá ser inédito em 2022 é a precocidade de Inês Belchior. Record não conseguiu recolher dados 100% seguros das idades de todas as campeãs nacionais absolutas, mas do que lográmos apurar não houve uma campeã tão jovem. A ter acontecido, terá sido há já muitos anos.Leonor Medeiros também tinha 15 anos quando ganhou em 2019, mas estava a dois meses de completar 16 anos. Já com 16 anos Joana Silveira impôs-se em 2016, Rita Félix com 17 em 2012, Joana Silva Pinto com 17 em 2007, Magda Carrilho com 18 em 2011 e Carolina Catanho com 18 em 2005.Curiosamente, Pedro Lencart também tinha 15 anos (estava a um mês de fazer 16) quando conquistou o primeiro dos seus três títulos de campeão nacional amador. Dizia-se que jogava sempre bem nos anos pares e, realmente, levantou a taça em 2016, 2018 e 2020. Mas quebrou esse enguiço como profissional ao levar a melhor em 2021, revalidando agora o título aos 23 anos.Note-se que ganhar em dois anos seguidos o Campeonato Nacional de Profissionais não tem sido fácil. Antes de Lencart, neste século, tinham sido António Sobrinho (2001/2002 e depois 2004-2008), Tiago Cruz (2014/2015) e Tomás Silva (2018/2019).As 20 pancadas abaixo do Par de Pedro Lencart são um novo recorde na prova e superam o anterior melhor resultado que pertencia a Ricardo Melo Gouveia, quando quebrou um jejum de títulos de mais de três anos, ao sagrar-se campeão nacional absoluto (e de profissionais) em 2019, no Oporto Golf Club, com 16 abaixo do Par.Pedro Lencart tornou-se bicampeão nacional absoluto com um agregado de 268 pancadas, 20 abaixo do Par, após voltas de 68, 66, 69 e 65, embolsando 3.800 euros.O jogador do Penina Hotel & Golf Resort mantém-se invencível em torneios do circuito profissional português em 2022. Inscreveu-se em três torneios e venceu-os todos: no Oporto Golf Club, a contar para o Circuito FPG, numa prova de 7.500 euros em prémios; depois, já na semana passada, no Open Xiragolfe, da PGA de Portugal, também de 20 mil euros; e agora neste Campeonato Nacional Absoluto Hyundai.O segundo lugar na Aroeira pertenceu a Pedro Cruz, com 281 (70+72+68+71), -7. Sendo um amador do Club de Golf de Miramar e ainda um "Bulldog" da Mississippi State University nos Estados Unidos, garantiu o título de campeão nacional amador, algo que perseguia há uns anos. Já tinha sido campeão nacional de segundas categorias e vice-campeão nacional amador, mas agora chegou ao galardão principal.Ficou, contudo, a 13 pancadas de Pedro Lencart, igualando a margem mais dilatada de sempre de um campeão nacional em torneios com profissionais e amadores. Tinha acontecido antes em 2011, no Campeonato Nacional PGA no Ribagolfe-2, quando Ricardo Santos deixou a 13 ‘shots’ Filipe Lima e Hugo Santos."Estive em dúvida para o torneio porque estive sete dias seguidos sem tocar nos tacos. Felizmente, convenceram-me a participar. Sinto que tomei a decisão certa, porque o título de campeão nacional amador significa muito para mim", explicou Pedro Cruz.O torneio masculino teve 118 participantes e houve mais dois profissionais a ficarem abaixo do Par: o terceiro classificado (e por isso vice-campeão de profissionais), João Girão, com 283 (-5), para um prémio de 2.850 euros; e o quarto posicionado, Tomás Silva, com 286 (-2), que assegurou 2.090 euros.Hugo Camelo fixou-se no 5.º lugar (a Par do campo) e arrebatou o troféu de vice-campeão nacional amador, num ano de 2022 em que está a cotar-se como um dos melhores amadores portugueses de alto rendimento, com direito a ser chamado à seleção nacional da FPG.Paralelamente, disputou-se o Campeonato Nacional de Segundas Categorias. Como nenhuma jogadora deste nível passou o cut para a última volta, não houve classificação feminina.Em contrapartida, Martim Pinto Johanssen, do Clube de Golfe de Vilamoura, é o novo campeão nacional de segundas Categorias e é ainda um jogador de sub-12.