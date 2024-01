Inês Belchior no top-25 da Copa Andalucía

Inês Belchior concluiu a sua participação entre as 23.ª’s classificadas da Copa Andalucia 2024. Na competição masculina, Diogo Rocha foi 53.º.

A Copa Andalucía 2024, para jogadores amadores, realizou-se em Sotogrande e durante quatro dias juntou 168 jogadores nos percursos do San Roque Club (prova masculina) e La Hacienda Alcaidesa Links (competição feminina).

A representação nacional esteve a cargo de Inês Belchior (Tavira), Francisca Rocha (Oporto), João Miguel Pereira (Aroeira), José Miguel Franco de Sousa (Estoril), Diogo Rocha e Miguel Silveira (Miramar).

Inicialmente prevista para ser disputada em quatro voltas, a prova foi reduzida para 54 buracos, depois de as más condições climatéricas terem obrigado a organização a anular a jornada inicial.

No final da segunda volta houve um "cut" que reservou o acesso à volta decisiva aos 50 primeiros e empatados. Entre a representação portuguesa, apenas Inês Belchior e Diogo Rocha concretizaram esse desiderato.

No último dia, Inês Belchior acabou por fazer a pior volta da semana, entregando um cartão com 85 pancadas (+13), o que traduziu-se numa descida na tabela classificativa da 17.ª para a 23.ª posição "ex-aqueo", com um resultado agregado de 239 pancadas (76+78+85), +23.

O mesmo aconteceu com Diogo Rocha que, depois de voltas de 72 e 74 pancadas, fechou com 89 (+18), terminando no 53.º lugar, com 235 pancadas (+22).

A prova foi ganha pelos espanhóis Cloe Amion Villarino e Álvaro Pastor Román, que conseguiram manter a liderança com que iniciaram a derradeira volta, triunfando com a vantagem de duas e cinco pancadas, respetivamente.

Texto: Castro Martins / FPG

Fotografia: FPG