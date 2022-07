Inês Belchior vice-campeã europeia de sub-16

Inês Belchior concluiu o European Young Masters no trio das vice-campeãs, conseguido assim, no Linna Golf (Par 72), na Finlândia, a melhor classificação individual de sempre entre atletas nacionais, femininos e masculinos, neste autêntico Campeonato da Europa de sub-16, sob a égide da EGA (European Golf Association).

Com duas primeiras voltas de 72 e 69, para um total de 141 pancadas, 3 abaixo do Par, a representante da seleção nacional amadora partiu para a terceira e última ronda a liderar com 3 pancadas de vantagem sobre um trio composto pela inglesa Maggie Whitehead (72+72), a islandesa Perla Sol Sigurbrandsdottir (72+72) e a alemã Marie-Agnes Fischer (69+75).

Na jornada decisiva, alternando 3 birdies com 3 bogeys, a portuguesa manteve o comando ao longo de quase todo o dia, antes de deixar-se ultrapassar por Perla Sol – a campeã – com um duplo-bogey no penúltimo buraco (Par 4). A ainda campeã nacional de sub-14 encerrou o dia com um Par no 18, para um 'score' de 74 (+2), face às 70 (-2) da islandesa.

Inês Belchior, a checa Kristina Lebova (75+72+68) e a espanhola Anna Cañado (75+70+70) partilharam o segundo lugar com 215 (-1), à diferença mínima de Perla Sol Sigurbrandsdottir, que venceu com 214 (-2).

Francisca Rocha foi o segundo elemento da seleção nacional na prova feminina (que contou com 57 participantes), tendo terminado em 44.ª, com 243 (83+79+81), +27.

Na prova masculina, com 60 participantes, Portugal – sob a orientação do treinador nacional Nelson Ribeiro – contou com Rodrigo Santos, que terminou em 31.º, com 228 (78+74+76), +12; e com Diogo Rocha, em 47.º com 239 (81+79+79), +23.

O vencedor foi o neerlandês Denny Koeth, que, com voltas de 70+68+70, perfez somente 208 (-8). O irlandês Jack Murphy (68+74+68) e o espanhol Jorge Hao (69+71+70) foram vice-campeões com 210 (-6).

Na Nations Cup, contando para o resultado diário coletivo os três melhores 'scores' de cada quarteto misto, e com 29 nações presentes, Portugal desceu um lugar para 15.º. Averbou 682 pancadas (231+222+229), 34 acima do Par.

A Chéquia (216+211+212) venceu, depois de ter terminado empatada com Espanha (213+214+212) aos 54 buracos, ambas com 639 (-9). No desempate, prevaleceu para a primeira o mais baixo total de pancadas entre as voltas que ficaram de fora em cada um dos três dias.