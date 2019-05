Irlanda regressa a Cascais para defender título de 2018

Paul Dunne e Gavin Moynihan querem voltar a elevar a bandeira da Irlanda como campeões do GolfSixes em Cascais, onde virão competir, nos dias 7 e 8 de junho, como campeões em título, depois de vencerem este torneio do European Tour no ano passado, em Inglaterra.Em 2018 a seleção de golfe da Irlanda ganhou a segunda edição do GolfSixes no Centurion Golf Club, ao derrotar a equipa de França constituída por Mike Lorenzo-Vera e Romain Wattel, numa final extremamente emotiva.No caminho para o título, Paul Dunne e Gavin Moynihan superaram os campeões da primeira edição, em 2017, a Dinamarca de Lucas Bjerregaard – duplo campeão de torneios no European Tour, incluindo o Portugal Masters – e Thorbjørn Olesen que, 16 meses mais tarde provou toda a sua perícia em match-play, cotando-se como um dos heróis do triunfo da seleção da Europa na Ryder Cup, capitaneada por Thomas Bjørn.Dunne e Moynihan estão seguros de que irão beneficiar de muito apoio, uma vez que Cascais atrai "hordas" de turistas irlandeses. Estão, por isso, ainda mais entusiasmados por defenderem o título no Oitavoc Dunes, na Quinta da Marinha, um antigo palco do Open de Portugal.«Nem posso esperar para regressar em junho ao GolfSixes em Cascais, ao lado do Gavin, e conhecer este novo palco do evento», disse Dune, que conquistou o seu primeiro título do European Tour em 2017, no prestigiado British Masters. Um momento mágico quando fez um chip in para derrotar Rory McIlroy no último buraco.«O Gavin e eu divertimo-nos imenso no ano passado. É um evento no qual os jogadores podem mesmo divertir-se com os fãs. O ambiente no GolfSixes foi sempre incrível e tenho a certeza de que acontecerá o mesmo em Cascais. Portugal é reconhecido pelos seus campos de golfe e estou seguro que o país irá acarinhar o torneio», acrescentou.Moynihan, por seu lado, declarou: «O GolfSixes foi provavelmente a melhor semana que tive no ano passado e uma das melhores memórias da minha carreira. Representar o meu país ao lado do Paul foi uma honra e acabar por ganhar o evento tornou tudo ainda mais especial. Estou entusiasmado por irmos defender o título num sítio novo. Ouvi muitas coisas boas sobre a região de Cascais e espero que os fãs irlandeses apareçam para apoiarem-nos».Trata-se de uma competição com um formato inovador. As seleções competem entre si em duelos de apenas seis buracos no sistema de greensomes match play.No ano passado quebrou-se mais uma barreira ao introduzirem-se equipas femininas e equipas mistas, bem com destaque para a formação que integrava o capitão da Ryder Cup de 2018, Thomas Bjørn, e a capitã da Solheim Cup de 2019, Catriona Matthew.Este ano o GolfSixes em Cascais entra numa nova era ao sair pela primeira vez do Reino Unido, viajando pela primeira vez à Europa Continental, para fixar-se na belíssima costa de Cascais, mais concretamente no Oitavos Dunes, para a sua terceira edição.O European Tour organiza o torneio em parceria com o Município de Cascais e com a agência de eventos e de media U.COM – mais conhecida em Portugal por ser uma das três entidades proprietárias do Millennium Estoril Open, o único torneio de ténis português no ATP Tour, que todos os anos se realiza no mesmo concelho.O GolfSixes em Cascais de 2019 irá seguir o mesmo formato revolucionário de 2018, com quatro equipas beneficiárias de Wild Card – que integram estrelas do golfe feminino e masculino – a juntarem-se às outras 12 formações que irão representar os seus países, sendo cada seleção nacional constituída por dois jogadores do European Tour.O excitante torneio de dois dias será jogado pela primeira vez a uma sexta-feira, concluindo-se no sábado.Como Portugal recebe ao mesmo tempo a UEFA Nations League, e tanto a final como o confronto de atribuição dos 3.º e 4.º lugares estão marcados para domingo, dia 9 de junho, haverá um final de semana emocionante para os fãs portugueses de desporto e para os turistas de visita ao país, com duas competições desportivas entre seleções nacionais a realizarem-se em simultâneo mas sem justaposições de calendário.O formato do GolfSixes provou ser um enorme sucesso no European Tour, ao ponto de o conceito ter sido adotado no Le Golf National, no programa que antecipou e criou um crescendo para a Ryder Cup de 2018. Mas é um formato que está igualmente a ser bem-sucedido ao nível das etapas de formação do golfe juvenil.A Golf Foundation, uma instituição de solidariedade social com o objetivo de levar o golfe a jovens e crianças, associou-se ao European Tour, ao R&A, à England Golf, Wales Golf e Scottish Golf para lançar uma Liga de GolfSixes para juniores em toda a Grã-Bretanha.Desde maio, 24 campeonatos foram realizados em 22 regiões do Reino Unido, envolvendo 112 clubes de golfe e quase 1.500 jovens golfistas. Um relatório preliminar mostra que quase 30% dos participantes foram jovens jogadoras. O conceito dos GolfSixes também está a fazer o seu caminho na Bélgica, Dinamarca, França e Holanda.O Oitavos Dunes está classificado no 55.º lugar da lista dos cem melhores campos de golfe do mundo da Golf Magazine e em Portugal é o n.º1. Este campo recebeu o Open de Portugal em quatro ocasiões, primeiro em 2005, quando Paul Broadhurst venceu, e depois em três anos seguidos, de 2007 a 2009, com o título a ser conquistado por Pablo Martín Benavides, Grégory Bourdy e Michael Hoey.