Irmãos Melo Gouveia passam o cut no Challenge de Cádiz em golfe

Os irmãos Ricardo e Tomás Melo Gouveia asseguraram esta sexta-feira a qualificação para as últimas duas voltas do Challenge de Cádiz em golfe, no Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri, enquanto Miguel Gaspar falhou o 'cut'.

Numa prova do calendário do Challenge Tour com a participação de três portugueses, Ricardo Melo Gouveia, membro efetivo do circuito, foi quem mais se destacou nos 36 buracos iniciais, ao integrar o 25.º lugar da classificação, com um agregado de 141 pancadas, três abaixo do Par 72 do campo espanhol.

Depois dos 71 shots iniciais, o profissional natural de Lisboa, de 29 anos, completou a segunda volta com 70 pancadas (-2), graças a birdie (uma abaixo) nos buracos 10, 11 e 12, eagle (duas abaixo) no 2 e bogey (uma acima) no 1, 7 e 16.

Já Tomás Melo Gouveia, após uma ronda inaugural com 74 pancadas (+2), esta sexta-feira igualou os 70 shots do irmão mais velho e conseguiu trepar no leaderboard para a 58.ª posição, com um total de 144, passando, assim, no limite o cut, que ficou estabelecido no Par do campo.

Miguel Gaspar, ao contrário dos irmãos Melo Gouveia, não foi capaz de conquistar uma vaga entre os 74 melhores golfistas que se apuraram para as últimas duas rondas e, com um agregado de 150 pancadas (77+73), seis acima, ficou no 124.º posto do leaderboard, liderado pelo belga Kristof Ulenaers, com 130 (65+65).