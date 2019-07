JB Holmes e Shane Lowry lideram o Open Championship

JB Holmes, EUA, e o irlandês Shane Lowry concluíram a primeira metade do Open Championship na liderança, aquele que é o mais antigo dos quatro 'majors' do golfe. Holmes, que já liderava após a primeira volta em Portrush, na Irlanda do Norte, continua no comando, mas agora com a companhia de Lowry, ambos com 134 pancadas (oito abaixo do par).Os dois líderes do 148.º Open Britânico, como também é conhecido o quarto 'majors' da temporada, procuram ainda o seu primeiro título num dos quatro principais torneios mundiais, com Holmes a ter como melhor prestação o terceiro lugar em 2016 no Open Championship, enquanto Lowry foi segundo no US Open do mesmo ano.Na perseguição, a apenas uma pancada, estão os ingleses Tommy Fleetwood e Lee Westwood, com o norte-americano Brooks Koepka, líder do 'ranking' e vencedor do recente PGA Championship, a seguir entre os oitavos posicionados, com 137 pancadas (cinco abaixo do par).Depois da má volta na estreia, o norte-americano Tiger Woods ainda melhorou, com uma volta de 70 'shots' (uma abaixo), mas acabou eliminado, com um agregado de 148 (seis acima). Segundo golfista com mais 'majors' conquistados, Woods ficou assim afastado da luta pelo seu 16.º troféu.