JB Holmes termina na frente primeiro dia do Open Championship

O golfista norte-americano JB Holmes terminou esta quinta-feira na liderança o primeiro dia do Open Championship, quarto 'major' da temporada, num dia mau para o compatriota Tiger Woods.Numa 148.ª edição do Open Britânico, como também é conhecido o mais antigo dos 'majors' de golfe, a ser disputada em Portrush, na Irlanda do Norte, Holmes entregou um cartão com 66 pancadas (cinco abaixo do par), menos uma do que o irlandês Shane Lowry.JB Holmes tem como melhor participação em 'majors' o terceiro lugar em 2016 no Open Championship.Vencedor do PGA Championship, em maio, o norte-americano Brooks Koepka, líder do 'ranking', foi o melhor dos recentes vencedores de 'majors', ao integrar o grupo dos terceiros classificados, a duas pancadas de Holmes.Segundo golfista com mais 'majors' conquistados, Tiger Woods, que este ano já venceu o Masters, não deverá conquistar o seu 16.º troféu, depois de ter tido o seu pior começo no Open Britânico, com 78 pancadas (sete acima do par).O italiano Francesco Molinari, vencedor em 2018, e o norte-americano Gary Woodland, que conquistou este ano o US Open, terminaram a ronda inaugural com três 'shots' acima do par.A atuar em casa, o norte-irlandês Rory McIlroy fez um dos piores registos do dia, ao concluir o percurso com 79 pancadas (oito acima do par).