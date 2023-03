João Costa já vence nos Estados Unidos

João Costa conquistou o seu primeiro título em torneios universitários nos Estados Unidos, no SU Alabama Invasion, disputado no Cherokee Ridge Golf Club, em Union Grove.Este é o seu primeiro ano a estudar ‘Business Administration’ (Gestão) na Asbury University, no Kentucky, estando no seu segundo semestre.O lisboeta somou 148 pancadas, 4 acima do Par, após duas voltas de 74, mas esse resultado não foi suficiente, pois empatou com o norte-americano Nolan Keeler, da Spalding University, que fechou com rondas de 72 e 76.Só após um play-off de três buracos foi assegurada a vitória. João Costa fez sempre o Par do 18 nos três buracos de morte-súbita e no terceiro Nolan Keller sofreu um bogey. "Foi mesmo difícil não estar nervoso. Cada pancada parecia que poderia ser a última e tudo poderia correr mal ou correr bem. Mas eu estava a jogar bem e tinha de acreditar que com a minha técnica as coisas iriam correr bem", disse o português."O João jogou bem nestes dois dias, mas fiquei mais impressionado pela sua resistência no ‘play-off’ de três buracos. Tínhamos falado da necessidade de ele manter a calma e foi isso que fez. Para um estreante, mostrar a firmeza mental como ele fez, foi excecional. Estamos orgulhosos dele e acredito que tenha sido a primeira de muitas vitórias do João", disse Scott Ferguson, o treinador principal da equipa."No seu primeiro semestre em Asbury, o João mostrou ser uma grande contratação do nosso programa de golfe masculino. Foi um elemento chave da equipa, no nosso regresso ao Campeonato Nacional do NCAA. Em cada torneio em que ele participou contámos com os seus resultados e no nosso torneio de ‘match play’ ele saiu invencível. Não foi um semestre fácil para o João, porque contraiu a COVID-19 e teve de jogar logo na semana seguinte, nos Campeonatos Regionais, o que não foi anda fácil, mas nunca se queixou. Ele tem a motivação e o jogo para ser um campeão", elogiou Scott Ferguson.João Costa, por seu lado, foi um pouco mais modesto na sua avaliação ao primeiro semestre mas estava naturalmente satisfeito pela vitória: "O semestre passado não foi duro, mas não foi o meu melhor, por isso, é bom começar este semestre desta forma. Vencer o meu primeiro torneio nos Estados Unidos sabe mesmo bem".