João Crasi Alves e Tiago Abrantes campeões nacionais de pares

João Crasi Alves e Tiago Abrantes, jogadores do Clube de Golfe de Vilamoura, venceram o Campeonato Nacional de Pares, que a Federação Portuguesa de Golfe organizou, nos dois últimos dias, no Centro Nacional de Formação de Golfe, no Jamor, em Oeiras.

No escalão etário de Seniores o título foi para João Fortes, do Oitavos Dunes, e Miguel Franco de Sousa, do Club de Golf do Estoril.

O torneio foi disputado na modalidade de 'Foursomes' (pancadas alternadas) e contou com a participação de 20 duplas, sete das quais a competirem em Seniores.

Merecem também destaque as presenças de seis jogadoras, constituindo dois pares femininos e dois pares mistos. Neste novo formato da competição, todas as duplas jogam em pé de igualdade, independentemente de serem pares femininos, masculinos ou mistos.

João Crasi Alves e Tiago Abrantes totalizaram 131 pancadas, 9 abaixo do Par, após voltas de 68 e 63, superando por 7 pancadas duas equipas que partilharam o 2.º lugar: Luciana Reis (Miramar) e Amélie Gabin (Quinta do Lago), que apresentaram dois cartões de 69 (-1); e Martim Pinto Johansen (Vilamoura) e Francisco Reis (Orizonte), que arrancaram rondas de 65 e 73.

O estatuto de vice-campeãs nacionais de pares foi atribuído à formação feminina por ter obtido um resultado melhor na segunda volta. Estes três conjuntos foram os únicos capazes de jogarem abaixo do Par no resultado agregado dos dois dias.

Já a competição de Seniores foi extremamente renhida, com duas duplas a terminarem empatadas com 148 (+8): João Fortes e Miguel Franco de Sousa asseguraram duas voltas de 74 (+4), enquanto Nélson Gusmão e Carlos Valente, da Associação Nacional de Seniores, mostraram 'scores' de 71 e 77. Note-se que na classificação geral estes dois pares obtiveram um bom 7.º lugar.

Para decidir o título de campeões nacionais de pares seniores foi necessário recorrer a um 'Play-Off', resolvido logo no primeiro buraco do desempate (o 9), com João Fortes e Miguel Franco de Sousa a cumprirem o Par-4 do buraco, enquanto Nélson Gusmão e Carlos Valente, os líderes ao final da primeira volta, marcaram 1 bogey.

Foi interessante verificar que os pares que comandavam aos 18 buracos, acabaram por não aguentar essa posição cimeira, uma vez que no torneio principal, a dupla de João Crasi Alves e Tiago Abrantes também recuperou na última volta da desvantagem de 3 pancadas, pois era 2.ª classificada ao final da primeira volta. Os líderes aos 18 buracos eram Martim Pinto Johansen e Francisco Reis.

Nas classificações 'net' (menos relevantes), Martim Pinto Johansen e Francisco Reis foram declarados vencedores, embora tenham ficado no 2.º lugar, mas o regulamento não permite a acumulação de prémios e no topo da classificação 'net' estavam os vencedores da tabela 'gross'.

O prémio 'net' nos Seniores foi entregue à dupla mista belga de Betty Vanneste e Kim Breivik, ambos do Clube de Golfe Vale de Janelas. Uma vez mais, foram os 2.º classificados Seniores 'net', atrás de Gusmão/Valente, mas beneficiaram da tal norma de não haver acumulação de prémios.