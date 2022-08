João Girão com top-30 da República Checa

João Girão alcançou a sua terceira melhor prestação da época no Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu, com o seu terceiro top-30 de 2022, depois de um top-10 e de outro top-20.O português de 25 anos foi o 28.º classificado no ALTEPRO Trophy by EXTEC, um torneio de 30 mil euros em prémios monetários, realizado na República Checa. Os outros três portugueses, Pedro Lencart, João Pinto Basto e João Magalhães, falharam o cut.João Girão totalizou 218 pancadas, 2 acima do Par do Golf Club Kynzvart, após voltas de 72, 75 e 71. Empatou com três outros jogadores e cada um embolsou um prémio de 354,75 euros.Os restantes portugueses foram eliminados após duas voltas. Pedro Lencart com 148 pancadas (77+71), +3 ficou a apenas 1 ‘shot’ de passar o cut. João Pinto Basto somou 151 (73+78), +7 e João Magalhães totalizou 164 (89+75), +20.Na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour, o profissional do Oporto Golf Club em Espinho, mas que reside no Algarve, ocupa agora a 64.ª posição, uma subida de 6 lugares. É também o melhor português. Pedro Lencart é 73.º, João Pinto Basto 149.º e Alexandre Abreu 158.º.Os 5.000 euros destinados ao vencedor foram entregues ao francês Jean Bekirian, que terminou com um agregado de 208 pancadas (69+67+72), -8, com 3 pancadas de vantagem sobre um lote de quatro jogadores que partilharam o 2.º posto.Foi o segundo título do ano do francês de 20 anos e de acordo com informações prestadas pelo press officer do Pro Golf Tour, Bekirian já garantiu a subida ao Challenge Tour de 2023 (a segunda divisão europeia), porque já não é possível terminar a época fora do top-5 do ranking do Pro Golf Tour. Para já, ascendeu ao 1.º lugar da Ordem de Mérito, trocando de posição com o belga Alan de Bondt.A próxima competição do ProGolf Tour é o FaberExposize Gelpenberg Open 2022, de 1 a 3 de setembro, no Drenthe GolfClub de Gelpenberg, nos Países Baixos. É o penúltimo torneio da temporada.Autor: Hugo Ribeiro / FPG