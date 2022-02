João Girão na luta pela vitória no 2.º Palmares Open do PT Tour

Com uma segunda volta de 67 pancadas, 5 abaixo do Par do Palmares Ocean Living & Spa, em Lagos, o português João Girão está empatado na 3.ª posição da segunda prova do Swing 6 do Portugal Tour, a duas pancadas do líder Chris MacLean.

Com a participação de 88 jogadores, o 2.º Palmares Open disputa-se em três voltas nos percursos Alvor e Lagos (Par 72) e distribui um total de 10 mil euros em prémios monetários.

Na primeira volta de ontem, João Girão assinou um cartão com 69 pancadas (-3), que permitiu-lhe ficar na oitava posição aos 18 buracos.

João Pinto Basto Jr., da Quinta do Peru, terminou o primeiro dia na 24ª posição, após uma volta de 72 pancadas (Par).

Já João Magalhães fez 75 pancadas (+3), enquanto Pedro Lencart marcou 80 (+8).

No dia de hoje João Girão fez 67 pancadas (-5) e subiu à terceira posição, com um total de 136 (-8).

João Pinto Basto Jr. fez 73 pancadas (+1), o que permitiu-lhe manter-se na 24ª posição, agora empatado com mais cinco jogadores, entre eles os amadores George Griffiths e Mauro Gilardi, com um total de 145 (+1).

Pedro Lencart ascendeu à 52ª posição empatado, após uma volta de 72 pancadas (Par), para um agregado de 152 (+8). João Magalhães tem o mesmo resultado após as duas primeiras voltas, depois de hoje ter feito 77 pancadas (+5).

O líder da competição é o escocês Chris MacLean, com um total de dez pancadas abaixo do Par (134), depois de voltas de 66 e 68.

Na segunda posição, com -9 (70-65), está o suíço Alessandro Noseda.

João Girão vai iniciar a terceira e última volta na mesma formação dos dois primeiros classificados, às 10h00 de amanhã.

Na semana passado, na primeira prova do Swing 6 do PT Tour, também disputada em Palmares, a vitória coube a Tomás Melo Gouveia, que esta semana irá participar a partir de quinta-feira no Jonsson Workwear Open, prova do Challenge Tour, circuito de acesso ao DP World Tour.

A competição tem lugar no Durban Country Club, na África do Sul, estando igualmente inscritos Pedro Figueiredo e Stephen Ferreira.



Autor: Castro Martins / FPG