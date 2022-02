João Girão vence 2.º Palmares Open do PT Tour

João Girão obteve hoje (terça-feira) a sua primeira vitória como golfista profissional, no 2.º Palmares Open, a segunda prova do Swing 6 do PT Tour, que decorreu em três voltas nos percursos Alvor e Lagos (de Par 72) do Palmares Ocean Living & Spa, em Lagos.

O português de 24 anos, profissional apenas desde Novembro do ano passado, fechou com a melhor volta do dia, 65 pancadas, com nove ‘birdies’ e dois ‘bogeys’. Foi também a sua melhor volta na competição, onde todos os dias foi melhorando (entregou cartões de 69 e 67 pancadas nos dois primeiros dias da prova).

A segunda posição coube ao inglês Rhys Thompson e à amadora sul-coreana Jeong Hyun Lee, ambos com um agregado de 203 (13 pancadas abaixo do Par).

"Estou obviamente contente, afinal, foi a minha primeira vitória como profissional", disse o vencedor, que actuou com o equipamento do seu clube, o Oporto Golf Club, em Espinho.

"Foi um bom torneio, senti-me bem do tee ao green. E consegui aproveitar as oportunidades, acho que foi isso que justificou o bom resultado", acrescentou.

Partindo para a última volta em terceiro e jogando no grupo de honra com os dois primeiros, o escocês Chris MacLean e o suíço Alessandro Noseda, João Girão começou fortíssimo, com uma série de cinco ‘birdies’ em seis buracos, entre o 3 e o 8, concluindo o ‘front nine’ com 31 (-5). Na segunda metade do campo marcou 34 (-2), com mais quatro ‘birdies’, contra dois ‘bogeys’.

"Consegui começar bem, senti que a vitória me pertencia, mas acho que só descansei mesmo no final, porque foi bastante renhido", disse João Girão.

O PT Tour é o único circuito internacional para golfistas profissionais e amadores de alta competição a ter lugar em Portugal. O 2.º Palmares Open contou a participação de 88 jogadores.

O escocês Chris MacLean, que comandava no final da segunda volta, ficou na quarta posição ‘ex-aqueo’, depois de hoje ter feito uma volta de 70 pancadas (-2).

João Girão torna-se o segundo campeão português no espaço de uma semana nos percursos de Palmares, pois Tomás Melo Gouveia ganhou o 1.º Palmares Open, que concluiu-se na quinta-feira, dia 17.

Dois torneios anteriores do PT Tour de 2021/2022 foram igualmente ganhos por um golfista nacional, Tomás Bessa, que impôs-se no San Lorenzo Open, em Dezembro, e no NAU Morgado Open, já neste mês de Fevereiro.

Cada uma das provas do circuito distribui um total de 10 mil euros em prémios monetários, apurando os melhores jogadores para a derradeira prova, o Optilink Tour Championship, que joga-se de 14 a 16 de Março no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura e distribui 20 mil euros de ‘prize-money’.

O PT Tour tem também a particularidade de premiar monetariamente os três melhores amadores, tendo a sul-coreana Jeoung Hyun Lee recebido os 300€ destinados ao melhor dos golfistas não profissionais.

A próxima prova do PT Tour é o 2.º Pinheiros Altos Open, que realiza-se entre 2 e 4 de Março.





Os melhores resultados e as classificações dos portugueses foram as seguintes:

1.º João Girão (Portugal), 201 (69+67+65), -15

2.º Rhys Thomson (Inglaterra), 203 (69+68+66), -13

2.ª Jeong Hyan Lee (amadora/Coreia do Sul), 203 (68+69+66), -13

4.º Paul Maddy (Inglaterra), 204 (69+70+65), -12

4.º Chris MacLean (Escócia), 204 (66+68+70), -12

40.º (empatado), João Pinto Basto Jr., 220 (72+73+75), +4

47.º (empatado), João Magalhães, 224 (75+77+72), +8

54.º (empatado), Pedro Lencart, 226 (80+72+74), +1



Autor: Castro Martins / FPG