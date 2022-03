João Pinto Basto top-50 no Egito

João Pinto Basto foi o único português no Dreamland Pyramids Classic, e terminou no top-50 do torneio de 30 mil euros em prémios monetários que inaugurou o Pro Golf Tour de 2022, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu, em Giza, no Egito.Com 224 pancadas, 8 acima do Par do Dreamland Golf Resort, João Pinto Basto, o único português presente, concluiu a prova no 47.º posto, empatado com o francês Clement Guichard, recebendo cada um 230 euros.Houve 132 participantes e só 50 passaram o cut, entre os quais o profissional do Quinta do Peru Golf & Country Club, que passou a Escola de Qualificação do Pro Golf Tour no final de 2021.Os resultados foram altos na generalidade. O belga Alan de Bondt, de Antuérpia, venceu com 208 pancadas (-8), com voltas de 69, 68 e 71. O neerlandês Mats Markovits foi vice-campeão com 209 (69+69+71) e o sul-africano James Kamte subiu para 3.º ao finalizar com a melhor volta do torneio (65), somando 210 (-6).O triunfo de Alan de Bondt valeu-lhe um prémio de cinco mil euros e o 1,º lugar na Ordem de Mérito (ranking) do Pro Golf Tour. Os cinco primeiros desta tabela no final da temporada conquistam a promoção ao Challenge Tour.O circuito germânico vai manter-se no Egito para o NewGiza Pyramids Challenge, a ter lugar de 20 a 22 de março, no NewGiza Golf Club.