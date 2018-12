João Ramos vice-campeão na Ria Formosa

João Ramos foi o melhor português pelo terceiro torneio, num total de seis disputados na temporada de 2018/2019 do Portugal Pro Golf Tour, o circuito internacional, sancionado pela PGA de Portugal, Federação Portuguesa de Golfe e o britânico Jamega Pro Golf Tour.O português de 24 anos tem vindo em crescendo e igualou nesta sexta-feira a sua melhor prestação de sempre no Portugal Pro Golf Tour, com um 2.º lugar na quarta edição do San Lorenzo Classic, na Quinta do Lago, no Algarve, que distribuiu 10 mil euros em prémios monetários.João Ramos já tinha sido 3.º classificado no 2.º Palmares Classic e 6.º posicionado no 1.º Penina Classic, portanto, três top-10 em apenas um mês, cotando-se como o português mais regular nos dois primeiros swings deste circuito.«Sinto-me triste por não ter fechado o ano com uma vitória, mas voltarei em 2019 com mais força e vontade de vencer. Quanto ao balanço destes dois swings, estou bastante contente com os meus resultados. Terminei todos os torneios abaixo do Par, exceto num, em que igualei o Par do campo. Penso que estou no caminho certo. Que venha 2019!», disse à Tee Times Golf, em exclusivo aUm 2.º lugar partilhado com o inglês Sam Hutsby, ambos com 140 pancadas, 4 abaixo do Par do campo que tem deslumbrantes vistas da Ria Formosa. O português somou duas voltas de 70, enquanto o britânico adicionou rondas de 71 e 69. Qualquer um recebeu um prémio de 1.150 euros.Sagrar-se vice-campeão de um torneio que Ricardo Santos dominou em 2016 e 2015 é um bom resultado, mas João Ramos ficou com uma espinha encravada na garganta, porque sente que o título esteve mesmo perto.«Estive à frente até ao buraco 15, mas infelizmente fiz um duplo-bogey no buraco 16 (o antepenúltimo) e passei para 2.º nessa altura», lamentou-se, após 36 buracos, nos quais converteu 8 birdies, mas também sofreu 2 bogeys e, sobretudo, o tal duplo-bogey no buraco de Par-3 de 190 metros.Esse erro custou caro a João Ramos e o holandês Lars Van Meijel aproveitou-o para sentir-se mais à vontade e nem 1 pancada perdida no último buraco impediu-o de tornar-se no primeiro bicampeão da temporada 2018/19 do Portugal Pro Golf Tour.Lars Van Meijel tinha-se imposto há uma semana no 1.º Pinheiros Altos Classic, no qual João Carlota foi 2.º classificado. Agora, o holandês voltou a superar um jogador português e por 1 única pancada, dado que fechou a prova com 139, 5 abaixo do Par, entregando cartões de 70 e 69, para garantir os dois mil euros de prémio.«O tempo esteve nestes dois dias um pouco diferente. No primeiro dia sentiu-se muito vento, enquanto hoje já esteve melhor. Sempre sem chuva. Para mim, San Lorenzo é um dos campos mais bonitos e está em ótimas condições», informou João Ramos, que está a atravessar uma boa fase, pois uma semana antes de iniciar o Portugal Pro Golf Tour tinha sido 3.º classificado (-8) no Campeonato Nacional PGA Solverde em Espinho.«Senti-me bastante bem, tanto ontem como hoje. Acertei 16 greens ‘in regulation’, o que é bom, tendo em conta o vento que se sentiu», analisou o profissional do Oitavos Dunes, em Cascais.Entre 37 participantes houve sete portugueses e só dois terminaram no top-10. O outro, para além de João Ramos, foi Hugo Santos, em 8.º, o que já não constitui surpresa, pois trata-se do seu terceiro top-10 seguido neste circuito. Hugo Santos foi o único português a fazer três top-10 nos três torneios do Segundo Swing do Portugal Pro Golf Tour.As classificações e resultados dos portugueses no San Lorenzo Classic foram as/os seguintes, com destaque para a presença de Ricardo Pereira, um amador de golfe mas profissional de futebol, antigo guarda-redes da seleção nacional e atual comentador na SportTV, que mostrou ser capaz de rivalizar com alguns dos profissionais:2.º (empatado) João Ramos, 140 (70+70), -48.º Hugo Santos, 144 (75+69), Par11.º (empatado) Tiago Cruz, 147 (77+70), +311.º (empatado) António Sobrinho, 147 (75+72), +316.º (empatado) Tomás Melo Gouveia, 148 (77+71), +432.º Ricardo Pereira, 160 (77+83), +1637.º José Nicolau de Melo, 171 (85+86), +27O Portugal Pro Golf Tour regressa em janeiro, com o 3.º Penina Classic, também de 10 mil euros em prémios monetários, torneio que abre o Terceiro Swing nos dias 7 e 8.