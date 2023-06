João Teixeira e Costa e Inês Belchior vencem Lisbon Cup

Inês Belchior e João Teixeira e Costa venceram as provas feminina e masculina da 106.ª Lisbon Cup, realizada no Lisbon Sports Club, em Belas.

A prova é pontuável para o Ranking Nacional BPI da Federação Portuguesa de Golfe e contou com vários internacionais portugueses a nível amador.

João Teixeira e Costa (Aroeira) e Inês Belchior (Tavira) ganharam em 'stroke play' (por pancadas), enquanto António Kaschaka foi o melhor 'medal net' (com handicap).

Num clássico do golfe nacional, naquela que é a mais antiga prova de golfe na região da grande Lisboa, João Teixeira e Costa teve um desempenho superior, com voltas de 70 e 71, para um total de 141 pancadas, 3 acima do Par. Garantiu o 1.º lugar na classificação ‘gross’, com 4 pancadas de vantagem sobre o seu companheiro de clube, João Miguel Pereira, com 145 (73+72), +7.

Note-se que, em março deste ano, João Teixeira e Costa conquistou o seu primeiro título em torneios universitários nos Estados Unidos, no SU Alabama Invasion, disputado no Cherokee Ridge Golf Club, em Union Grove. Concluiu agora o seu primeiro ano a estudar ‘Business Administration’ (Gestão) na Asbury University, no Kentucky.

Na prova feminina de 'stroke play' saiu vencedora Inês Belchior (Tavira), com 160 (84+76), +22, o equivalente ao 22.º posto na classificação mista geral. A campeã nacional absoluta bateu por 2 pancadas Amélia Gabin, que apresentou 162 (83+79), +17, uma jogadora da Quinta do Lago.

Embora Inês Belchior e João Teixeira e Costa tenham sido os melhores jogadores do torneio nos seus géneros – e Record prima por destacar os melhores resultados –, a Lisbon Cup atribui a taça ao melhor ‘score’ da classificação ‘medal net’.

O angolano António Kaschaka, sócio do clube organizador, com 15 de handicap, foi declarado campeão da prova, com 139 (68+71), 1 acima do Par, para ganhar com a vantagem mínima sobre João Cirne.

A Lisbon Cup, integra o grupo de torneios históricos portugueses que não são organizados pela FPG, mas que são sancionados e reconhecidos pela federação, atribuindo pontos para os principais rankings amadores nacionais. Os outros eventos desta categoria são a Taça RS Yeatman (do Club de Golf de Miramar), o Aberto do Estoril (Clube de Golf do Estoril), a Taça Kendall (Oporto Golf Club) e a Taça Mendes D’Almeida (Vidago Palace Hotel).