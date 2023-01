Jogadoras da Seleção Nacional brilham no Drive Tour da Penina

A primeira etapa do Drive Tour – Campeonato Nacional de Jovens 2023 levou até aos dois campos do Penina Hotel & Golf Resort um total de 118 golfistas. Os vencedores são representantes de 11 clubes e destacaram-se as jogadoras da Seleção Nacional feminina amadora, com vitórias de Inês Belchior e Constança Mendonça.A prova organizada pela Federação Portuguesa de Golfe foi disputada em quatro escalões (Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18) e teve um total de 16 campeões (oito nas classificações "Gross" e outros tantos em "Net"). Miramar ganhou três títulos, enquanto ACP Golfe, Paredes e Vilamoura arrecadaram dois títulos cada.Sub-12 femininos: Carlota Burcio, 188 (94+94), +46Sub-12 masculinos: Rodrigo Sousa Correia, 158 (79+79), +16, em ‘play-off’Sub-14 femininos: Amélia Gabin, 155 (76+79), +13Sub-14 masculinos: Francisco Reis, 157 (79+78), +15Sub-16 femininos: Inês Belchior, 158 (79+79), +12Sub-16 masculinos: Afonso Oliveira, 152 (73+79), +6Sub-18 femininos: Constança Mendonça, 153 (75+78), +7, em ‘play-off’Sub-18 masculinos: Afonso da Costa Rodrigues, 149 (73+76), +3.Numa análise um pouco mais detalhada do torneio, José Manuel Castro Martins, do Gabinete de Imprensa da FPG, teceu os seguintes comentários:Nos Sub-12 femininos, Carlota Burcio (ACP Golfe) sagrou-se vencedora após ter repetido as 94 pancadas de ontem, enquanto a segunda classificada, Camila Pazos (Miramar) voltou a marcar 96. Em "Medal Net" venceu Margarida Silva Pinto (CityNorte).Na prova masculina, dois jogadores terminaram com um total de 158 pancadas (+16): Santiago Dias (Miramar) e Rodrigo Sousa Correia (Vilamoura). No "play-off", disputado no buraco 9 do Sir Henry Cotton Championship Course, o algarvio impôs-se com um "birdie". Em "Medal" o troféu foi entregue a Gaspard Maes (Miramar).Nos Sub-14 femininos, Amélia Gabin (Quinta do Lago) confirmou o favoritismo com que partiu para a volta de hoje, alargando a vantagem relativamente a Maria Francisca Salgado (Vale de Janelas) para dez pancadas. Na classificação "Medal Net" ganhou Maria Loureiro (Paredes).Em Sub-14 masculinos, o líder no final da primeira volta, Francisco Reis (Orizonte), fez 78 pancadas no segundo dia e terminou com 157 (+15), com 6 pancadas de vantagem relativamente a João Alvim (Miramar). Jaime Burcio Macias (ACP Golfe) venceu em "Medal Net", com o mesmo resultado de Marcelo Gaspar (Santo da Serra), mas beneficiando no desempate com o facto de o seu handicap ser mais baixo.Nos Sub-16 femininos, a campeã nacional absoluta, Inês Belchior (Tavira) confirmou o seu favoritismo, impondo-se por uma diferença de 18 pancadas em relação a Aline Marques, a golfista de Paredes que tem obtido excelentes resultados nas competições de "Pitch & Putt" e que nesta prova ficou com o troféu da classificação "Net".Nos Sub-16 masculinos, Afonso Rui Oliveira (CGD) superiorizou-se por 1 única pancada a Bernardo Tito Martins (SEG) e Tomás Afonso Araújo (Miramar). Bernardo Costa Pinheiro (Miramar) foi o vencedor "Net".No escalão de Sub-18 feminino já se tinha registado muito equilíbrio no primeiro dia, com as quatro inscritas separadas por apenas 3 pancadas. Constança Mendonça (Aroeira) e Luciana Reis (Miramar) voltaram a registar o mesmo resultado na segunda jornada, tal como tinha acontecido na primeira volta. Tiveram por isso de disputar um buraco de desempate, no buraco 9 do Sir Henry Cotton Championship Course, no qual Constança Mendonça impôs-se com um Par. Francisca Rocha (Oporto) recebeu o troféu de "Medal Net".Nos Sub-18 masculinos superiorizou-se o vice-campeão de 2022, Afonso da Costa Rodrigues (Miramar), com menos 1 pancada do que Tiago Abrantes (Vilamoura) – que venceu em "Medal Net" – e menos duas do que Pedro Sousa Machado (Oporto).A próxima prova do Drive Tour 2023 joga-se nos dias 18 e 19 de Março, no Oporto Golf Club, em Espinho.