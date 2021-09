Jon Rahm lidera equipa da Europa para a Ryder Cup

O espanhol Jon Rahm, atual número um do mundo no golfe, lidera a equipa europeia para a Ryder Cup, que também inclui os ingleses Paul Casey e Tommy Fleetwod, o norte-irlandês Rory McIlroy e o norueguês Viktor Hovland.

A equipa que vai jogar contra os Estados Unidos no Wisconsin, de 24 a 26 de setembro, foi esta terça-dfeira parcialmente anunciada pelo irlandês Pádraig Harrington, que deverá completar a seleção de 12 golfistas no final desta semana, após terminar o circuito europeu.

Rahm está na equipa pela segunda vez consecutiva, numa época em que regista o triunfo no Open dos Estados Unidos. Soma ainda seis títulos no circuito PGA e outros tantos no circuito europeu.

Paul Casey já vai para a sua quinta Ryder Cup, a que chega com 15 torneios no palmarés.

Rory McIlroy, que liderou a lista mundial por 95 semanas, também é muito experiente, com quatro majors no historial e quatro sucessos na Ryder Cup, em que se estreou em 2010.

Hovland será o primeiro norueguês de sempre na equipa e Fleetwood atinge a seleção sem vitórias, mas com uma época de grande regularidade, com quatro torneios no top 10.