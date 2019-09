José-Filipe Lima 29.º no final da terceira volta do Open da Bretanha

O português José-Filipe Lima baixou este sábado mais algumas posições do Open da Bretanha em golfe, que decorre em Pleneuf (França), ao terminar a terceira volta no grupo dos 29.º classificados.





Lima cumpriu a volta no par do campo (70 pancadas), baixando cinco posições em relação a sexta-feira, num dia em que fez cinco 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco) e cinco 'bogeys' (uma acima).O alemão Sebastian Heisele, autor de uma volta em 65 pancadas (cinco abaixo), assumiu a liderança com um total de 202 pancadas, menos uma do que o britânico Dale Whitnell, segundo classificado.