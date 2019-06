José Filipe Lima 'cai' 38 posições no Challenge de Itália

O português José-Filipe Lima 'caiu' este sábado 38 posições para o 45.º lugar do Challenge de Itália de golfe, após concluir o terceiro dia com 75 pancadas (três acima do par).





Depois de na véspera ter terminado a segunda volta entre os sétimos colocados, Filipe Lima completou a jornada com quatro 'bogeys' e um 'birdie', totalizando 213 golpes, mais 12 do que o francês Antoine Rozner, que continua a liderar o torneio do circuito Challenge.