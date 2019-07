José-Filipe Lima começa o Euram Banks Open em 13.º

José-Filipe Lima foi esta quinta-feira o melhor golfista português na estreia do Euram Bank Open, integrando o grupo de 13.º classificados na Áustria.





Com 67 pancadas, três abaixo do par, o luso é um dos 13 competidores na 13.ª posição, em posição de passar o cut, em prova liderada pelo alemão Marcel Schneider, com 62 pancadas, menos três do que um quinteto de perseguidores.Miguel Gaspar integra o grupo dos 47.º, com 69 pancadas, uma menos do que o par, enquanto Tiago Cruz tem 70, pelo que o seu desempenho na sexta-feira também será decisivo para passar para as duas rondas finais.