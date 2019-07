José-Filipe Lima e Miguel Gaspar passam cut no Challenge da Áustria

Os golfistas portugueses José-Filipe Lima e Miguel Gaspar passaram esta sexta-feira o cut no Challenge de Ramsau, na Áustria, enquanto Tiago Cruz e Tomás Bessa foram eliminados, após a segunda volta ao percurso.José-Filipe Lima, que na véspera estava integrado no grupo dos golfistas classificados em 13.º lugar, caiu para a 26.ª posição, com um agregado de 136 pancadas, quatro abaixo do par.No segundo dia, Filipe Lima terminou a ronda com 69 'shots', registando quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e três 'bogeys' (uma acima).Já Miguel Gaspar é 58.º colocado, com um agregado de 139 pancadas, uma abaixo do par. O golfista luso registou dois 'birdies' e dois 'bogeys' na segunda volta ao percurso.Fora das duas últimas rondas ficaram os outros representantes portugueses, Tiago Cruz (145 pancadas) e Tomás Bessa (147), com cinco e sete 'shots' acima do par, respetivamente.O Euram Bank Open, prova do circuito Challenge, que decorre até domingo, em Euram, na Áustria, é liderado pelo escocês Calum Hill, que soma 129 pancadas, 11 abaixo do par.