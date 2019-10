José-Filipe Lima e Ricardo Santos passam o 'cut' do torneio de golfe de Hainan

Os portugueses José-Filipe Lima e Ricardo Santos garantiram, esta sexta-feira, presença nas duas voltas decisivas do Hainan Open, torneio chinês do circuito 'challenge' do golfe europeu.Ricardo Santos terminou as duas primeiras voltas na 23.ª posição, com um total de 142 pancadas, depois de ter entregado um cartão com 69 'shots' (três abaixo do par).O golfista algarvio, que à partida para a segunda volta ocupava a 63.ª posição, marcou três 'birdies' (uma pancada abaixo do par).José-Filipe Lima também garantiu presença nas duas voltas finais do torneio, apesar de ter descido do sexto para o 45.º lugar, seguindo com um total de 144 pancadas.Lima, que na quinta-feira marcou 69 'shots', fechou a segunda volta com 75 pancadas (três acima do par), com um duplo 'bogey' (duas acima), dois 'bogeys' (uma acima) e um 'birdie'.O torneio, cujo 'cut' fechou nas 145 pancadas, é liderado por um grupo de sete jogadores, que seguem com um total de 137 'shots'.