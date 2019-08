José-Filipe Lima e Ricardo Santos passam o 'cut' na Finlândia

Os portugueses José-Filipe Lima e Ricardo Santos passaram esta sexta-feira o 'cut' do torneio de Vierumäki, terminando a segunda volta da prova finlandesa do Challenge Tour europeu no grupo dos golfistas classificados em 12.º lugar.





Ricardo Santos foi o melhor representante luso do dia, com 67 pancadas, cinco abaixo do par do campo, depois de ter conseguido sete 'birdies' (uma abaixo do par) e dois 'bogeys' (uma acima), totalizando 138 golpes, o mesmo número de José-Filipe Lima, que hoje entregou um cartão com 70.De fora das duas últimas voltas da prova finlandesa, liderada pelo sueco Rikard Karlberg, com um total de 135 pancadas, ficaram os portugueses Miguel Gaspar, em 84.º, com 145, e Tomás Bessa, com 150.