O 'cut' fechou com 143 e deixou de fora João Carlota (109.º, com 147) e Tomás Santos Silva (129.º, com 150). Quem segue com ele para a terceira ronda, no sábado, é Ricardo Santos - não repetiu o que fez na quinta-feira (sete 'birdies') e caiu 20 lugares, para 25.º, mas as 140 pancadas com que segue foram suficientes.O 'cut' fechou com 143 e deixou de fora João Carlota (109.º, com 147) e Tomás Santos Silva (129.º, com 150).

José-Filipe Lima, com um excelente percurso em que esteve quatro pancadas abaixo do Par, concluiu esta sexta-feira o segundo dia do 'challenger' checo de Dritec em golfe no grupo dos 13.ºs classificados.Com um total de 138 pancadas nos dois dias, está a seis da liderança isolada do francês Thomas Linard e passa o 'cut' com facilidade.

Autor: Lusa