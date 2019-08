José-Filipe Lima é o português mais bem classificado no final do primeiro dia do Challenge finlandês de golfe, ocupando o 10.º lugar nesta competição a decorrer em Vierumaki até domingo.Com 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo, Lima está a cinco pancadas do holandês Darius van Driel, líder destacado da prova.No percurso de hoje, Lima registou seis birdies e dois bogeys.Mais atrás, Ricardo Santos é 54.º (71 pancadas), Miguel Gaspar 66.º (72) e Tomás Bessa 118.º (75).