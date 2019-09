José-Filipe Lima fecha Open da Bretanha em golfe no 34.º lugar

O português José-Filipe Lima fechou este domingo no 34.º lugar o Open da Bretanha em golfe, do 'Challenge Tour', em Pleneuf (França), ao terminar a quarta volta com 71 pancadas, uma acima do par.





Depois de marcar 69, 71 e 70 pancadas nos três primeiros dias, o olímpico luso entregou este domingo um cartão com três 'birdies' (uma pancada abaixo do par), dois 'bogeys' (uma acima) e um 'duplo bogey (duas acima), para um total de 281 (uma acima).A prova foi conquista pelo alemão Sebastian Heisele, que terminou com 267 pancadas (13 abaixo do par).