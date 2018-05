Continuar a ler

Mais abaixo na classificação, Pedro Figueiredo terminou o segundo dia entre os classificados em 23.º, com um total de 139 pancadas (três abaixo), e segue também para ronda de 64, disputada no sistema de confrontos individuais em nove buracos, em que vence o jogador que ganhar maior número de buracos em relação ao respetivo adversário.



No numeroso grupo dos classificados na 44.ª posição, Tiago Cruz segue também em prova, depois de ter totalizado 141 pancadas, enquanto João Ramos, Miguel Gaspar e Ricardo Santos não passaram o cut.



O golfista português José-Filipe Lima classificou-se esta sexta-feira em terceiro lugar no Andaluzia-Costa do Sol, após os primeiros dois dias, e é um dos 64 que vais estar nas rondas finais em Málaga, Espanha, disputadas em formato match-play.Na segunda volta ao campo do Valle Romano Golf, José-Filipe Lima totalizou 68 pancadas, três abaixo do par, graças a cinco birdies e dois bogeys, e passou folgadamente o cut com um agregado de 135 golpes, sete abaixo.

Autor: Lusa