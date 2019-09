José-Filipe Lima passa cut do Open da Bretanha

O português José-Filipe Lima passou esta sexta-feira o cut do Open da Bretanha em golfe, que decorre em Pleneuf (França), embora tenha caído para o grupo dos 24.º classificados.





Lima cumpriu a volta em 71 pancadas (uma acima do par do campo), baixando do grupo dos nonos classificados para o dos 24.ºs, com um total de 140 pancadas, o par do campo.O neozelandês Josh Geary assumiu a liderança da prova, com um total de 135 pancadas (cinco abaixo), sendo seguido a uma pancada pelo sueco Niclas Johansson.