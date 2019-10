José-Filipe Lima segue em sexto no torneio de Hainan

O português José-Filipe Lima terminou esta quinta-feira na sexta posição a primeira volta do Hainan Open, torneio chinês do circuito challenge do golfe europeu, em igualdade com mais quatro jogadores.

Lima fechou a volta inaugural da prova com 69 pancadas (três abaixo do par), tendo marcado quatro birdies (uma abaixo do par) e um bogey (uma acima).

Ricardo Santos, o outro golfista português em competição na China, segue na 63.ª posição, com 73 pancadas (uma acima do par), depois de ter entregado um cartão com um eagle (duas abaixo do par), dois birdies e cinco bogeys.

O francês Antoine Rozner lidera o torneio, com 65 pancadas, seguido do inglês Matthew Jordan, que soma 67.