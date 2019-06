O português José-Filipe Lima subiu esta sexta-feira ao grupo dos golfistas classificados no sétimo lugar do Challenge de Itália, no final do segundo dia, enquanto Ricardo Santos, Tomás Silva e Tiago Cruz não passaram o 'cut'.Depois de na véspera ter terminado a primeira volta na 21.ª posição, Filipe Lima completou a segunda volta ao campo de Monterosi com 68 pancadas, quatro abaixo do par (72), tendo agora um agregado de 138 'shots'.O golfista luso registou seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e dois 'bogeys' (uma acima).Tomás Silva e Ricardo Santos encerraram a participação no 79.º lugar, ambos com um agregado de 145 pancadas (um acima do par), ao passo que Tiago Cruz foi 92.º, com um agregado 146 'shots' (duas acima).O Challenge de Itália, que termina no domingo, é liderado pelo francês Antoine Rozner, que contabiliza 134 pancadas, 10 abaixo do par.