Jovem prodígio do golfe morre aos 13 anos

Elexis Brown, golfista de apenas 13 anos que já era um dos prodígios da modalidade em Inglaterra, morreu no passado fim de semana durante o sono, avançou o site Lincolnshire Live.





Ben Peter, pai da jovem golfista, contou que a filha estava doente e que teve um episódio de sonambulismo durante a noite de sábado. "Voltámos a colocá-la na cama para ter a certeza que estava tudo bem, como fazes enquanto pai. Umas horas mais tarde encontrámo-la e ela já tinha partido".Na manhã de domingo, os pais ainda chamaram os serviços de emergência, mas a golfista acabou por ser declarada morta. "Não tinha percebido o quão popular ela era até que vi todas as homenagens no seu Instagram", admitiu o pai. "Ela nunca soube como era popular porque era uma pessoa muito modesta. Se pudesse ver o que as pessoas estão a dizer sobre ela e sobre as suas conquistas, ficaria chocada."Elexis treinava no Woodhall Spa Golf Clube e era campeã sub-14 de Lincolnshire. "Estou arrasado ao saber que o golfe perdeu uma das suas estrelas mais brilhantes", pode ler-se na mensagem publicada nas redes sociais por Anders Mankert, um dos treinadores de Brown.