Jovens de 17 e 15 anos vencem a Taça da FPG/BPI

Ana da Costa Rodrigues e Diogo Pinto Rocha conquistaram os títulos mais importantes das suas jovens carreiras amadoras, ao vencerem a Taça da FPG/BPI.Ambos representam o Club de Golf de Miramar e baterem nas finais Inês Belchior (do Quinta do Peru Golf & Country Club) e Jamie Mann (do Clube de Golfe de Vilamoura).A 36.ª edição de um dos Majors amadores organizados pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG), decorreu em cinco dias na Quinta do Peru Golf & Country Club, em Sesimbra.O triunfo de Ana da Costa Rodrigues foi o menos surpreendente, mesmo tendo batido na final a campeã nacional absoluta, Inês Belchior, por 2/1, conquistando assim a sua primeira Taça da FPG/BPI após uma terceira presença consecutiva na final.Valeu a pena a opção de não ir jogar o Campeonato da Europa de Clubes (European Ladies Club Trophy) na Eslovénia, para apostar tudo nesta importante competição.Em 2000 tinha perdido diante de Leonor Medeiros e em 2021 frente à açoriana Ivete Rodrigues. Este ano a final teve a curiosidade de colocar frente a frente as campeãs nacionais de 2021 nos escalões de sub-16 (Ana) e sub-14 (Inês).Na ausência das amadoras portuguesas que nesta altura da época já regressaram ao circuito universitário norte-americano, estas duas jogadoras eram as grandes candidatas ao título e foi interessante seguir a rivalidade entre ambas durante o torneio.Na primeira fase, de stroke play, a classificação foi a inversa, com Inês Belchior a terminar no 1.º lugar, com 146 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 78 e 68), enquanto Ana da Costa Rodrigues foi a 2.ª (empatada com Luciana Reis), com 152 (78+74), +8.Depois, na segunda fase, de match play, Ana da Costa Rodrigues superou Francisca Salgado nos quartos de final por 2/1 e Luciana Reis nas meias-finais por 1 up. Por seu lado, Inês Belchior derrotou sucessivamente Gisele Morna por 5/4 e Francisca Rocha por 6/5.Para "Aninhas", de 17 anos, a parada estava elevada nesta final, pois era a sua última oportunidade para erguer a Taça. É que em agosto do próximo ano entra na Universidade de South Florida, em Tampa, onde vai juntar-se a Leonor Medeiros na equipa de golfe das Bulls. Assim, não estará em Portugal nas próximas edições.Mas a atleta feminina de Miramar esteve à altura do desafio, levando a melhor no duelo decisivo face à nova e sensacional campeã nacional absoluta, Inês Belchior, de apenas 15 anos, para mais a jogar em casa, no seu campo.Nos primeiros 18 buracos, Ana chegou a estar a perder 3 down após 16 buracos, mas venceu o 17 e o 18 para fechar a ronda matinal com 1 down. No 12 da segunda volta (o 30.º da final), assumiu a liderança do jogo com um birdie e não a deixou escapar mais."Este ano tinha mesmo de ser, pelo que havia uma certa pressão adicional. A Inês tem mostrado estar num grande nível, foi um jogo muito equilibrado e senti que poderia ter caído para qualquer lado. Quando estava a aproximar-se do fim, houve (algum) nervosismo da minha parte, mas também muita vontade", disse a campeã ao Gabinete de Imprensa da FPG.No torneio masculino, Diogo Pinto Rocha, de apenas 15 anos, ofereceu a Miramar o terceiro título masculino consecutivo na competição, seguindo os passos de Pedro Lencart em 2020 e de João Maria Pontes em 2021."É um orgulho vencer por Miramar", regozijou-se o surpreendente campeão, depois de derrotar na final o escocês Jamie Mann por 2/1.Uma vitória algo surpreendente, não só pela juventude de Diogo Pinto Rocha mas, sobretudo, porque Jamie Mann vinha de uma estrondosa vitória no Faldo Series Open de France, no Le Golf National, nos arredores de Paris, um sucesso que valeu-lhe um convite para um torneio do DP World Tour, o Open de Maiorca, antes do Portugal Masters.E foi um sucesso totalmente merecido, pois Diogo só esteve a perder durante um buraco, no 15 da manhã, empatando a partida logo no 16 – os primeiros 18 buracos terminaram com os jogadores empatados.O jogador de Miramar estava, depois, a ganhar por 3 up com 13 buracos decorridos, já na parte da tarde, antes de perder o 14 (o 32.º da final) e o 15 (33.º), para ficar reduzido à vantagem mínima (1up).No entanto, reagiu bem, venceu o 16 (34.º) para dilatar a vantagem para 2 up e empatou o seguinte para arrumar de vez o combativo adversário no 17 (35.º)."É muita emoção, foi espetacular. Nestes primeiros momentos ainda não caí em mim", afirmou o vencedor, reconhecendo que a vitória não estava nas suas cogitações iniciais: "No ano passado nem passei o cut. O objetivo deste ano era passar o cut e pouco a pouco ir ganhando os matches. Acabei por jogar muito bem no match play, sempre abaixo do Par."Na primeira fase, de stroke play, Jamie Mann foi o 7.º com 148 (75+73), +4, enquanto Diogo Pinto Rocha foi o 8.º com 149 (77+72), +5. Esta fase preliminar foi ganha por José Miguel Franco de Sousa, do Club de Golf do Estoril e filho do presidente da FPG, com o bom resultado de 141 (70+71), -3, sendo um dos três únicos jogadores, entre 76 participantes a ficar abaixo do Par.Depois, na segunda fase, de match play, Jamie Mann deu conta de Gabriel Sardo por 3/1, Ricardo Garcia por 2/1, Vasco Alves por 2/1, Hugo Camelo por 2/1, um percurso notável, com destaque para os triunfos sobre os dois jogadores que tinham sido convocados pela FPG para o Open de Portugal at Royal Óbidos do Challenge Tour (Alves e Camelo).Quanto a Diogo Pinto Rocha, ultrapassou Pedro Pereira por 2 up, Alex Amey por 4/3, José Miguel Franco de Sousa por 4/2 e Rodrigo Santos por 5/4.Na final, o campeão teve como caddie nos segundos 18 buracos o seu mais experiente e destacado companheiro de clube, Hugo Camelo, que perdera nas meias-finais para o escocês Jamie Mann.Embora Miramar não tenha ganho este ano o Campeonato Nacional de Clubes Solverde (o título foi para o rival Oporto Golf Club), o certo é que tem-se destacado nos outros Majors amadores da FPG.Com efeito, o título de campeão nacional amador de 2022 já tinha ido parar às mãos de outro jogador deste clube, Pedro Silva, em julho, na Aroeira, ainda antes do jogador regressar aos Estados Unidos.E é preciso também notar a extrema juventude da formação de Miramar. Ainda há poucos dias, no final de setembro, outro jogador de apenas 15 anos, Miguel Silveira, também do clube sediado em Vila Nova de Gaia, tinha conquistado o 4.º Torneio do Circuito FPG, no Ribagolfe Oaks, em Benavente. Um êxito que chamou a atenção por ter sido a primeira vez que um jogador amador venceu em 2022 uma etapa deste circuito que conta também com atletas profissionais.Carlos Magalhães, o treinador de Miramar, estava naturalmente feliz pela dobradinha na Taça da FPG/BPI."É um alívio muito grande. Nos últimos dois anos não conseguimos a dobradinha, pelo que esse era um dos nossos objetivos desde o início do ano. E tanto assim era que a Aninhas e a Luciana Reis abdicaram do Europeu de Clubes, que decorreu em simultâneo, para conseguirem este ano a proeza de vencer Taça", justificou. Portugal esteve, assim, ausente do Europeu de Clubes da Eslovénia.