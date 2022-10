Jovens talentos do DP World Tour vão participar no Portugal Masters em Vilamoura

Alguns dos jovens talentos do DP World Tour estarão presentes no Portugal Masters, que decorrerá de 27 a 30 de outubro no Dom Pedro Victoria Golf Course, com o Pro-Am a acontecer no dia 26.Nicolai Højgaard, um dos três segundos classificados no ano passado, irá juntar-se ao irmão gémeo, Rasmus. Os dinamarqueses contam com cinco títulos no DP World Tour, com três para Rasmus. Nicolai conquistou o mais recente, o segundo da carreira, no Ras Al Khaimah Championship, no início deste ano.Nicolai brilhou com uma última volta de 7 abaixo do Par no ano passado, para concluir o único torneio português do DP World Tour, com um total de 17 abaixo do Par.Thomas Pieters precisou de fazer birdies nos dois últimos buracos para superá-lo – bem como a Lucas Bjerregaard e Mathieu Pavon – exatamente por duas pancadas."Estou desejoso de regressar a Portugal na próxima semana. Tenho boas memórias do ano passado e embora tenha ficado desapontado na altura por ter terminado em 2.º, retirei muitas ilações positivas pelo modo como joguei aquela última volta. Nem posso esperar por regressar e este ano adoraria dar ainda mais um passo em frente", frisou o golfista dinamarquês de 21 anos.Também o escocês Robert MacIntyre, de 26 anos - que conquistou o seu segundo título do DP World Tour em setembro - vai marcar presença em Vilamoura, assim como o francês Victor Perez, de 30 anos, que venceu o Dutch Open, em maio último.Numa altura em que a qualificação para a equipa europeia da Ryder Cup ainda se encontra numa fase inicial, seria MacIntyre a aputar-se automaticamente para a equipa liderada pelo capitão Luke Donald, depois da sua vitória em Roma e de outro top-10 no Cazoo Open de France se a decisão fosse tomada agora.Thomas Pieters, belga que no ano passado impôs-se no campo desenhado por Arnold Palmer no Algarve, será a grande figura do torneio.Os ingressos para a 16.ª edição do Portugal Masters já estão disponíveis.