Justin Rose recupera liderança do ranking mundial

O inglês Justin Rose venceu este domingo o Turkish Airlines Open, que se disputou na cidade turca de Belek, o que lhe permite recuperar a liderança do ranking mundial de golfe, desalojando o norte-americano Brooks Koepka.Rose, de 38 anos, impôs-se ao chinês Haotong Li no primeiro buraco de desempate que foi necessário disputar após uma igualdade entre os dois praticantes, tendo sido a primeira vez que o triunfo na prova turca foi decidido por esta fórmula.O inglês, que também se tinha imposto no campo de Regnum Caya no ano passado, efetuou o par do buraco de desempate, com quatro pancadas, enquanto o chinês, que poderia tornar-se o primeiro asiático a vencer uma prova do circuito, necessitou de mais uma.